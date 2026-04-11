57414 مهاجراً أفريقياً وصلوا اليمن منذ مطلع 2026م

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن وصول 57414 مهاجر أفريقي إلى اليمن منذ مطلع 2026م.



وأوضحت المنظمة الأممية في تقرير حديث لها، أنها سجلت خلال مارس الماضي دخول 17027 مهاجراً أفريقياً إلى اليمن، بنسبة انخفاض قدرها 12% مقارنة بالشهر السابق (19337).



وذكر التقرير أن 74% من المهاجرين قدموا عبر سواحل جيبوتي ووصلوا إلى سواحل أبين وتعز، وقدم 22% من المهاجرين من سواحل الصومال ووصل جميعهم إلى سواحل شبوة، فيما قدم باقي المهاجرين (4%) من عمان ووصلوا المهرة.



ولفت إلى أن الرجال مثلوا 68% من المجموع العام للمهاجرين الوافدين، مقابل 16% من الأطفال، و16% من النساء.



