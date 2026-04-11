الحديدة.. وصول 51 صياداً يمنياً من إريتريا

وصل إلى ميناء الاصطياد السمكي بمدينة الحديدة، اليوم، 51 صيادا بعد أسابيع من الاحتجاز التعسفي والمعاملة القاسية في منطقة "مرسى فاطمة" بإريتريا.



وخلال الاستقبال الذي حضرته قيادات من القطاع السمكي والهيئة العامة للمصائد، استمع المسؤولون إلى شهادات من الصيادين العائدين حول فترة احتجازهم، حيث كشفوا عن وفاة أحد زملائهم إثر صعقة رعدية أصابته في مكان الاحتجاز بإريتريا، ما أدى إلى تقلص عددهم إلى 51 صياداً.



وأوضح الصيادون أن السلطات الإريترية لا تزال تحتجز العشرات من الصيادين في منطقة "مرسى فاطمة".. مؤكدين أنهم يتعرضون لشتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، وإجبارهم على القيام بأعمال شاقة تحت التجويع وسوء المعاملة.



وعبروا عن الشكر لرئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، على الاهتمام بالصيادين وتأمين وصولهم إلى أسرهم.. داعين إلى ضرورة الضغط للإفراج عن بقية الصيادين المحتجزين وتأمين عودتهم، ووضع حد للممارسات التعسفية التي ترتكبها البحرية الإريترية.



وندد الصيادون باستمرار القرصنة الإريترية واستهداف القوارب اليمنية ومصادرة معدات الصيد.. معتبرين هذه الانتهاكات خرقاً سافراً للقوانين الدولية.