المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة

طقس اليمن: أمطار وسيول وعواصف

المؤتمرنت -
طقس اليمن: أمطار وسيول وعواصف
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظـات صعدة، حجة، عمـران، المحويت، تعز، إب، صنعاء، ريمة، ذمار، الحديدة، سهل تهامة.

ويُحتمل هطول أمطار متـفرقة يصحبها الرعـد أحيانـاً على محافظات البيضاء، الضالع، غرب مأرب والجـوف، مرتفعـات لحـج وأبـين.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيــول في الشعاب والوديـان أو التواجد في ممراتها أو عبـورها أثناء وبعـد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعديـة ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمـدة الكهربائيـة والأشجار العاليـة.

كما حذر من الانهيارات الصخريـة والانزلاقات الطينيـة والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبليـة بسبب هطول الأمطار وتشكل الضبـاب.








