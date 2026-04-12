نائب وزير الخارجية يشيد بجهود "أطباء بلا حدود"

التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبد الواحد أبوراس، رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية، ديسما ماينا.



جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشترك بين اليمن والمنظمة وسبل تطويرها وتعزيزها.



وخلال اللقاء، أشاد نائب وزير الخارجية بالجهود الإنسانية والطبية التي تبذلها بعثة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية في اليمن، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة بما يتناسب والاحتياجات الإنسانية المتنامية جراء استمرار العدوان والحصار المفروض على البلاد للعام الثاني عشر على التوالي، فضلاً عن السياسات العدائية تجاه اليمن.



وجدد التأكيد على استعداد حكومة التغيير والبناء لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لكافة المنظمات العاملة في اليمن والعاملين فيها وبما يمكنها من أداء مهامها الإنسانية على النحو الأمثل.



من جانبها، استعرضت ماينا، خطة المنظمة خلال العام الجاري وجوانب الدعم المطلوب من قبل وزارة الخارجية والجهات المعنية، مثمنة الدور الذي تقوم به في هذا الإطار.



وأكدت أن المنظمة لن تدخر جهداً في تقديم الدعم الإنساني والصحي الممكن للشعب اليمني وبما من شأنه الإسهام في التخفيف من معاناته.