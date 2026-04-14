استعدوا لتقلبات الطقس: رياح وأمطار وغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، ورياحاً نشطة محملة بالغبار في المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية بأن من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانـاً على أجزاء من محافظات صعدة، عمـران، حجة، صنعاء، المحـويت، ذمار، ريمـة، إب، تعز.



فيما قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، البيضاء، الضالع، شرق الحديدة، ومرتفعات لحج وأبين.



ومن المتوقع هبوب رياح نشطة قادمة من الربع الخالي محملة بالغبار ستتأثر بها صحارى محافظات المهرة، حضرموت، مأرب، الجوف خلال اليومين القادمين.



ونبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعـد هطول الأمطار.



كما نبه من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبليـة بسبب هطول الأمطار وتشكل الضبـاب.



ونبه المركز أيضاً كبار السن والأطفال ومرضى الصدر في المناطق الصحراوية من آثار تواجد الغبار حفاظاً على صحتهم.