المؤتمر نت - أصدر فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عمران وجامعة عمران بيانًا مشتركًا أدانا فيه ما وصفاه

بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة عمران

المؤتمرنت -
بيان صادر عن فرعي المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة عمران
أصدر فرعا المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عمران وجامعة عمران بيانًا مشتركًا أدانا فيه ما وصفاه بمحاولات مشبوهة تسعى إلى استغلال اسم المؤتمر عبر شعارات مضللة مثل "استعادة الدور"، مؤكدين أن هذه التحركات تهدف إلى إضعاف تماسك التنظيم والنيل من وحدته الداخلية.
وأوضح البيان أن القائمين على هذه المحاولات لا تربطهم أي صلة تنظيمية بالمؤتمر، نتيجة صدور قرارات فصل بحق بعضهم أو مغادرتهم التنظيم خلال أحداث عام 2011م.
وجدد الفرعان تمسكهما بالقيادة التنظيمية المنتخبة في دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في 2 مايو 2019م باعتبارها المرجعية الشرعية الوحيدة، مؤكدين أن أي ترتيبات داخلية للمؤتمر يجب أن تتم عبر مؤسساته الرسمية وفي الوقت المناسب. كما أعلنا دعمهما الكامل لقيادة المؤتمر برئاسة صادق بن أمين أبو راس، ومساندتهما لكافة الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على وحدة التنظيم وتماسكه.

المؤتمرنت ينشر نص البيان

تابعت قيادة وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام في فرعي المؤتمر بمحافظة وجامعة عمران ما يتم تداوله من محاولات مشبوهة وتحركات مريبة تسعى إلى استغلال اسم المؤتمر والزج به في مشاريع وهمية تُرفع تحت لافتات مضللة من قبيل "استعادة دور المؤتمر"، وهي في حقيقتها مساعٍ مرفوضة تسعى لتحقيق اجندات خارجية مشبوهة .
وانطلاقًا من المسؤولية التنظيمية، يؤكد فرعا المؤتمر بمحافظة عمران وجامعة عمران أن العناصر التي تقف وراء هذه التحركات لم تعد تربطها أي علاقة تنظيمية بالمؤتمر، بعد أن فقدت عضويتها بقرارات فصل صادرة وفق النظام الداخلي، أو باختيارها مغادرة التنظيم والانحياز لخصومه خلال ثورة الأحزاب العام 2011م، الأمر الذي يسقط عنها أي صفة تخولها الحديث باسم المؤتمر أو الادعاء بتمثيله.
كما يجدد الفرعان التأكيد على أن المرجعية التنظيمية والسياسية الوحيدة للمؤتمر تتمثل في القيادة المنتخبة من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية في دورتها المنعقدة بتاريخ 2 مايو 2019م، وأن أي محاولات لإنشاء كيانات موازية خارج هذا الإطار التنظيمي لن يكون لها أي حضور أو قبول في أوساط القواعد المؤتمرية.
ويشدد فرعا المؤتمر بمحافظة عمران وجامعة عمران على أن أي عملية لإعادة ترتيب أوضاع المؤتمر أو تطوير هياكله القيادية تظل شأنًا داخليًا خالصًا، يتم عبر مؤسساته الرسمية، وعلى رأسها المؤتمر العام، وفي التوقيت المناسب بعد زوال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وبما يتوافق مع النظام الداخلي واللوائح المنظمة.
وفي هذا السياق، يعلن الفرعان تجديد وقوفهما الكامل إلى جانب قيادة المؤتمر ممثلة برئيسه الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس، ونوابه واللجنة العامة والأمانة العامة، مؤكدين دعمهم لكل الخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة للحفاظ على وحدة التنظيم وتعزيز تماسكه، مجددين التزامهم بالثوابت الوطنية والنهج التنظيمي للمؤتمر.
باكر علي محسن باكر القائم بأعمال رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عمران
الدكتور عبدالخالق هادي طواف رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة عمران
عمران - الاثنين 24 ذو القعدة 1447هـ الموافق 11 مايو 2026م








