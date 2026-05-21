بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية

أصدر المؤتمر الشعبي العام بياناً بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصه:



يحتفل شعبنا اليمني العظيم غداً الجمعة بالعيد الوطني السادس والثلاثين للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة، ذلك المنجز الوطني والتاريخي الذي شكّل محطة مفصلية في تاريخ اليمن المعاصر. وبهذه المناسبة الخالدة، يهنئ المؤتمر الشعبي العام جماهير الشعب اليمني وقياداته وقواعده التنظيمية وكافة القوى الوطنية المخلصة الحريصة على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله، ويؤكد على المواقف التالية:

1- مثّلت الوحدة اليمنية نموذجاً وطنياً استثنائياً تحقق بإرادة اليمنيين الحرة في مرحلة كانت فيها دول ومشاريع تتفكك وتتلاشى، ما منح اليمن حضوراً سياسياً ومكانة فاعلة، وأثار انزعاج قوى سعت منذ البداية ولا تزال إلى التآمر على اليمن ومحاولة تمزيقه وإعادته إلى مراحل الفرقة والتشظي.

2- إن ما يتعرض له اليمن اليوم من مؤامرات ليس سوى امتداد للمخططات التي استهدفت الجمهورية والوحدة منذ لحظة إعلانها، ومن المؤسف أن يتحول بعض اليمنيين إلى أدوات لتنفيذ أجندات خارجية تضر بوطنهم وتخدم مصالح أعدائه الذين اعتادوا التخلي عن أدواتهم عند انتهاء أدوارهم.

3- يؤكد المؤتمر الشعبي العام تمسكه الدائم بالجمهورية والوحدة اليمنية والدفاع عنهما في مختلف الظروف، ويشدد على أن المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة تستوجب وعياً وطنياً يحول دون تمكين الأعداء من العبث بوحدة اليمن أو الهيمنة على مقدراته وثرواته.

4- يجدد المؤتمر دعوته لجميع اليمنيين، في الداخل والخارج، إلى تجاوز الانقسامات والصراعات والاتجاه نحو حوار وطني يمني ـ يمني شامل لا يستثني أحداً، يعالج الأزمات والخلافات والجراح المتراكمة، ويؤسس لتقديم تنازلات وطنية مسؤولة تحفظ الوطن ومستقبل أبنائه.

5- يؤكد المؤتمر أن المخططات التي تستهدف تمزيق اليمن لا تنفصل عن المساعي الرامية لاستهداف المؤتمر الشعبي العام ومحاولة تقسيمه أو خلق شرعيات بديلة عبر الفضاء الافتراضي أو الوسائل الإعلامية والتنفيذية، متجاهلة أن المؤتمر تنظيم سياسي عريق تحكمه لوائح ومرجعيات تنظيمية واضحة وثابتة.

6- يجدد المؤتمر رفضه القاطع لتلك المحاولات المشبوهة، ويحيي مواقف قياداته وقواعده التنظيمية في مختلف المحافظات التي أعلنت تمسكها بوحدة المؤتمر ورفضها لأي مشاريع تستهدفه. كما يؤكد أن القيادة الشرعية المنتخبة من دورة اللجنة الدائمة الرئيسية المنعقدة في 2 مايو 2019م بصنعاء، برئاسة صادق أمين أبو راس، ونوابه واللجنة العامة والأمانة العامة ستظل تمثل الموقف الرسمي والتنظيمي للمؤتمر، وستواصل الدفاع عن وحدة الوطن والتنظيم بكل مسؤولية وثبات.

7- يجدد المؤتمر موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضه القاطع لمحاولات تصفيتها أو تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن السلام العادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي الختام، يجدد المؤتمر الشعبي العام تهنئته لشعبنا اليمني العظيم بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة، ويثمّن المواقف الوطنية لقيادات وقواعد المؤتمر وحلفائه وأنصاره في مختلف المحافظات، ويدعو الجميع إلى مزيد من التماسك والاصطفاف الوطني والتنظيمي خلف مواقف المؤتمر الثابتة.

حفظ الله اليمن والمؤتمر

صادر عن المؤتمر الشعبي العام

صنعاء: الخميس 4 ذو الحجة 1447هـ

الموافق: 21 مايو 2026م