125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة

أخبار
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة في قطاع غزة بالالتهابات الجلدية المرتبطة بالقوارض والطفيليات خلال أول 5 أشهر من العام الجاري.

وقالت الوكالة الأممية في منشور عبر منصة “إكس”، إن الأوضاع الصحية في القطاع تتدهور بشكل متسارع في ظل انتشار القوارض والطفيليات، نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب على غزة، والذي أدى إلى تدمير نحو 90% من البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، ما ساهم في تفشي الأمراض.

وأضافت أن “أزمة أخرى في قطاع غزة تتفاقم، حيث القوارض والطفيليات في تزايد، والالتهابات الجلدية تنتشر، كما تتزايد مخاطر الإصابة بالأمراض”.

وأشارت الأونروا إلى أن طواقمها الطبية تعالج نحو 400 حالة يوميًا، مؤكدة أن “بإمكانها تقديم المزيد إذا توفرت كميات كافية من الأدوية والإمدادات الطبية”.

دعوة لتسهيل دخول الإمدادات الطبية
وبحسب بيانات الوكالة، فقد تم تسجيل أكثر من 125 ألف حالة إصابة بين يناير ومايو 2026، في ارتفاع كبير مقارنة بأرقام سابقة، إذ كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في أبريل تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة منذ بداية العام.

وشددت “أونروا” على ضرورة السماح بإدخال الإمدادات الطبية إلى قطاع غزة بشكل واسع وعاجل، للحد من تفاقم الأزمة الصحية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، وسط دمار واسع طال مختلف القطاعات الحيوية.








