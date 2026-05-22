المؤتمرنت -

القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة

رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة عبدالله الخطري، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بالعيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية 22 مايو، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم



تحية طيبة وبعد،،



يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد وطننا الغالي أن يبعث إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الـ22 من مايو 1990م.



إن الوحدة اليمنية – التي هي أصل تاريخي وجغرافي لوطن لم يتجزأ إلا بفعل عوامل الضعف والمخططات الاستعمارية سابقاً ولاحقاً – ستبقى منجزاً مقدساً وخالداً في وجدان شعبنا، ومصدر فخر واعتزاز لكل اليمنيين، كونها الترجمة العملية والنقية لأهداف الثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر). وهو المنجز الذي سيحميه أبناء شعبنا الأبي بكل فئاته، مستندين إلى وعيهم وقوتهم لكسر كافة المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد اليمن ونظامه الجمهوري وسيادته.



وفي هذا المقام والمحطة الوطنية الفارقة، يشرفنا في القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام أن نؤكد على المواقف المبدئية والثابتة للمرأة المؤتمرية، والتي تقف اليوم في خطوط الدفاع الأولى، رافضةً بكل قوة وصمود كافة المخططات والأجندات التآمرية التي تستهدف تمزيق اليمن، أو تلك التي تسعى يائسةً للنيل من وحدة وتنظيم حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام.



إننا ومن خلال هذه المناسبة الغالية، نجدد لكم عهد الوفاء والثبات، مؤكدات التفافنا التنظيمي المطلق والكامل خلف قيادتكم الحكيمة والشجاعة ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبو راس، وتأييدنا ومباركتنا لكافة الخطوات والقرارات التي تتخذونها للحفاظ على تماسك المؤتمر ووحدته وتطوير أداء مؤسساته.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العظيمة وقد تحقق لبلدنا وشعبنا السلام والأمن والاستقرار، ودُحرت كل قوى الظلام وأرباب المشاريع التمزيقية، ليبقى وطننا واحداً، وشعبنا موحداً، ومؤتمرنا الشعبي العام شامخاً وفي تقدم وتطور مستمر.



وكل عام وأنتم بخير،،



فاطمة عبدالله الخطري

الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام