السبت, 23-مايو-2026 الساعة: 11:03 م - آخر تحديث: 11:01 م (01: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة عبدالله الخطري، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بالعيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية 22 مايو

القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة

المؤتمرنت -
القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة
رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة عبدالله الخطري، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بالعيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية 22 مايو، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

تحية طيبة وبعد،،

يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد وطننا الغالي أن يبعث إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الـ22 من مايو 1990م.

إن الوحدة اليمنية – التي هي أصل تاريخي وجغرافي لوطن لم يتجزأ إلا بفعل عوامل الضعف والمخططات الاستعمارية سابقاً ولاحقاً – ستبقى منجزاً مقدساً وخالداً في وجدان شعبنا، ومصدر فخر واعتزاز لكل اليمنيين، كونها الترجمة العملية والنقية لأهداف الثورة اليمنية المباركة (26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر). وهو المنجز الذي سيحميه أبناء شعبنا الأبي بكل فئاته، مستندين إلى وعيهم وقوتهم لكسر كافة المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد اليمن ونظامه الجمهوري وسيادته.

وفي هذا المقام والمحطة الوطنية الفارقة، يشرفنا في القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام أن نؤكد على المواقف المبدئية والثابتة للمرأة المؤتمرية، والتي تقف اليوم في خطوط الدفاع الأولى، رافضةً بكل قوة وصمود كافة المخططات والأجندات التآمرية التي تستهدف تمزيق اليمن، أو تلك التي تسعى يائسةً للنيل من وحدة وتنظيم حزبنا الرائد المؤتمر الشعبي العام.

إننا ومن خلال هذه المناسبة الغالية، نجدد لكم عهد الوفاء والثبات، مؤكدات التفافنا التنظيمي المطلق والكامل خلف قيادتكم الحكيمة والشجاعة ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبو راس، وتأييدنا ومباركتنا لكافة الخطوات والقرارات التي تتخذونها للحفاظ على تماسك المؤتمر ووحدته وتطوير أداء مؤسساته.
سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العظيمة وقد تحقق لبلدنا وشعبنا السلام والأمن والاستقرار، ودُحرت كل قوى الظلام وأرباب المشاريع التمزيقية، ليبقى وطننا واحداً، وشعبنا موحداً، ومؤتمرنا الشعبي العام شامخاً وفي تقدم وتطور مستمر.

وكل عام وأنتم بخير،،

فاطمة عبدالله الخطري
الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أهلي صنعاء يحتفي بالعيد الوطني الـ36
أخبار: هنأت أبو راس.. فروع المؤتمر بأمريكا: لا استقرار لليمن إلا بوحدته
رياضة: لانس يعتلي عرش كأس فرنسا
أخبار: رؤساء فروع المؤتمر يجددون الدفاع عن وحدة الوطن والتنظيم
أخبار: هنأت أبو راس.. هيئات المؤتمر: الوحدة ستظل نبراساً يضيء لليمنيين الحياة
عربي ودولي: 3111 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
فنون ومنوعات: “الجاموس دونالد ترامب”!
اقتصاد: الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية
اقتصاد: أسهم أوروبا تغلق عند أعلى مستوى
أخبار: حزب البعث: الوحدة محطة تاريخية مفصلية ونجدد التمسك بالثوابت الوطنية
أخبار: تمديد التسجيل للمقاعد المجانية في الجامعات
أخبار: بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين
قضايا وآراء: الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة مقبل العامري
رياضة: التضامن ينهي الجولة الرابعة بانتصار
أخبار: الراعي: الوحدة مشروع حياة لليمنيين ولن تنجح محاولات تمزيق الوطن
أخبار: الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ36 للجمهورية اليمنية
أخبار: مجيديع يهنئ أبوراس ويؤكد وفاء المؤتمريين ودفاعهم عن الوحدة
أخبار: الوهباني يهنئ أبوراس ويشيد بمواقف المؤتمريين المدافع عن الوحدة
عربي ودولي: ماذا قال حزب الله عن العقوبات الأمريكية؟
عربي ودولي: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
عربي ودولي: تحذير أممي من "مأساة شديدة" بفلسطين
أخبار: 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة
اقتصاد: الدولار يتراجع واليورو يستقر
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026