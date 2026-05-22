الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ36 للجمهورية اليمنية

رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة العيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية 22 مايو، ينشر "المؤتمرنت" فيما يلي نصها:



الأخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



يطيب لي ويسعدني أن أرفع إليكم أحر التهاني والتبريكات، ومن خلالكم إلى كافة قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام، وجماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م.



الأخ الرئيس:

تأتي هذه المناسبة الوطنية الغالية والبلد يمر بمرحلة في غاية الحساسية والخطورة، وتواجه فيها اليمن والمنطقة برمتها جملة من التهديدات والمخططات التآمرية التي تسعى جاهدة إلى تمزيق نسيجنا الوطني، واستشراف إعادتنا إلى عهود التشظي والوراء. إن هذه المخططات ليست جديدة ولن تتوقف، ولكنها – بيقيننا الكامل – لن تنجح؛ لأن اليمانيين قد أدركوا أن أمنهم واستقرارهم ومستقبلهم لن يكون إلا في ظل وحدتهم، وأن أي مساس بها أو تمزيق لكيانها لا يعني سوى الانزلاق نحو مزيد من الصراعات، والاقتتال الداخلي، ونثر بذور الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.



وفي خضم هذه التحديات، لا تفوتنا الإشارة إلى تلك المؤامرات البائسة والأجندات المشبوهة التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام، ومحاولات النيل منه والسعي لتمزيقه وتفريخه. وهي محاولات حكم عليها الفشل سلفاً؛ حيث تلاحمت قيادات وقواعد المؤتمر الصامدة في قائل وباطن الوطن، وردت رداً حاسماً وقاطعاً عبر البيانات الصادرة من فروع المؤتمر في مختلف المحافظات والجامعات. إن تلك المواقف التاريخية التي لا تقبل التأويل أو التشكيك، لهي الدليل الناصع على ثبات وصمود المؤتمريين الأوفياء وتشبثهم بوطنهم وتفانيهم في خدمة قضاياه.



ختاماً، نؤكد لكم – الأخ الرئيس – التفاف كافة التكوينات التنظيمية وجماهير المؤتمر الشعبي العام خلف قيادتكم الحكيمة، مواصلين المضي معكم وبكم للحفاظ على المؤتمر، وصون وحدته وتماسكه الداخلي، باعتباره صمام أمان للوطن وثوابته الغالية.

المجد والخلود لليمن، والرفعة والتقدم لشعبنا المكافح.



وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،



أخوكم/ الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام