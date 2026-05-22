السبت, 23-مايو-2026 الساعة: 11:04 م - آخر تحديث: 11:01 م (01: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة العيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية

الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ36 للجمهورية اليمنية

المؤتمرنت -
الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ36 للجمهورية اليمنية
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة العيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية 22 مايو، ينشر "المؤتمرنت" فيما يلي نصها:

الأخ/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

يطيب لي ويسعدني أن أرفع إليكم أحر التهاني والتبريكات، ومن خلالكم إلى كافة قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام، وجماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م.

الأخ الرئيس:
تأتي هذه المناسبة الوطنية الغالية والبلد يمر بمرحلة في غاية الحساسية والخطورة، وتواجه فيها اليمن والمنطقة برمتها جملة من التهديدات والمخططات التآمرية التي تسعى جاهدة إلى تمزيق نسيجنا الوطني، واستشراف إعادتنا إلى عهود التشظي والوراء. إن هذه المخططات ليست جديدة ولن تتوقف، ولكنها – بيقيننا الكامل – لن تنجح؛ لأن اليمانيين قد أدركوا أن أمنهم واستقرارهم ومستقبلهم لن يكون إلا في ظل وحدتهم، وأن أي مساس بها أو تمزيق لكيانها لا يعني سوى الانزلاق نحو مزيد من الصراعات، والاقتتال الداخلي، ونثر بذور الحقد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.

وفي خضم هذه التحديات، لا تفوتنا الإشارة إلى تلك المؤامرات البائسة والأجندات المشبوهة التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام، ومحاولات النيل منه والسعي لتمزيقه وتفريخه. وهي محاولات حكم عليها الفشل سلفاً؛ حيث تلاحمت قيادات وقواعد المؤتمر الصامدة في قائل وباطن الوطن، وردت رداً حاسماً وقاطعاً عبر البيانات الصادرة من فروع المؤتمر في مختلف المحافظات والجامعات. إن تلك المواقف التاريخية التي لا تقبل التأويل أو التشكيك، لهي الدليل الناصع على ثبات وصمود المؤتمريين الأوفياء وتشبثهم بوطنهم وتفانيهم في خدمة قضاياه.

ختاماً، نؤكد لكم – الأخ الرئيس – التفاف كافة التكوينات التنظيمية وجماهير المؤتمر الشعبي العام خلف قيادتكم الحكيمة، مواصلين المضي معكم وبكم للحفاظ على المؤتمر، وصون وحدته وتماسكه الداخلي، باعتباره صمام أمان للوطن وثوابته الغالية.
المجد والخلود لليمن، والرفعة والتقدم لشعبنا المكافح.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

أخوكم/ الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أهلي صنعاء يحتفي بالعيد الوطني الـ36
أخبار: هنأت أبو راس.. فروع المؤتمر بأمريكا: لا استقرار لليمن إلا بوحدته
رياضة: لانس يعتلي عرش كأس فرنسا
أخبار: رؤساء فروع المؤتمر يجددون الدفاع عن وحدة الوطن والتنظيم
أخبار: هنأت أبو راس.. هيئات المؤتمر: الوحدة ستظل نبراساً يضيء لليمنيين الحياة
عربي ودولي: 3111 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
فنون ومنوعات: “الجاموس دونالد ترامب”!
اقتصاد: الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية
اقتصاد: أسهم أوروبا تغلق عند أعلى مستوى
أخبار: حزب البعث: الوحدة محطة تاريخية مفصلية ونجدد التمسك بالثوابت الوطنية
أخبار: تمديد التسجيل للمقاعد المجانية في الجامعات
أخبار: بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين
قضايا وآراء: الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة مقبل العامري
رياضة: التضامن ينهي الجولة الرابعة بانتصار
أخبار: الراعي: الوحدة مشروع حياة لليمنيين ولن تنجح محاولات تمزيق الوطن
أخبار: مجيديع يهنئ أبوراس ويؤكد وفاء المؤتمريين ودفاعهم عن الوحدة
أخبار: الوهباني يهنئ أبوراس ويشيد بمواقف المؤتمريين المدافع عن الوحدة
أخبار: القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة
عربي ودولي: ماذا قال حزب الله عن العقوبات الأمريكية؟
عربي ودولي: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
عربي ودولي: تحذير أممي من "مأساة شديدة" بفلسطين
أخبار: 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة
اقتصاد: الدولار يتراجع واليورو يستقر
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026