السبت, 23-مايو-2026 الساعة: 11:04 م - آخر تحديث: 11:01 م (01: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - بمناسبة العيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية، تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤساء وأعضاء الهيئات (البرلمانية - الشوروية - هيئة الرقابة التنظيمية)

هنأت أبو راس.. هيئات المؤتمر: الوحدة ستظل نبراساً يضيء لليمنيين الحياة

المؤتمرنت -
هنأت أبو راس.. هيئات المؤتمر: الوحدة ستظل نبراساً يضيء لليمنيين الحياة
بمناسبة العيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية، تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤساء وأعضاء الهيئات (البرلمانية - الشوروية - هيئة الرقابة التنظيمية)، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم

يطيب لنا أن نرفع إليكم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الثاني والعشرين من مايو 1990م، ومن خلالكم إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.

إن الوحدة اليمنية ستبقى وتظل النبراس المتوهج الذي يضيء لليمنيين طريق الحياة بقيمها السامية التي تبني ولا تهدم، وتوحد ولا تفرق، وتجمع ولا تشتت. ويقيناً، لن تستطيع معاول التآمر النيل من وحدة الوطن وإطفاء وهجها بنيران الحقد والكراهية، وستذهب كل محاولات تمزيق النسيج الاجتماعي أدراج الرياح؛ لأن الروح الوحدوية مغروسة عميقاً في قلوب اليمانيين.

إننا وإذ نحتفي بهذه المناسبة الغالية، ندرك أن اليمن يمر اليوم بمرحلة في غاية الحساسية والخطورة، وهي مرحلة استثنائية تستدعي من كافة القوى الوطنية المخلصة التأكيد وبقوة على ضرورة تعزيز قنوات الحوار الجاد والمصالحات الوطنية الشاملة، باعتبارها المسار الآمن والوحيد الذي يكفل الحفاظ على وحدة اليمن، وصون سيادته، وحماية استقلاله وسلامة أراضيه.

الأخ الرئيس:
وفي خضم هذه التحديات المحدقة بالوطن، نعلن من خلال هذه البرقية رفضنا القاطع والمطلق لكافة المساعي والمخططات التآمرية التي تستهدف المؤتمر الشعبي العام، ومحاولات شق صفه أو تفريخه. ونؤكد التفافنا التنظيمي والدستوري الكامل خلف قيادة المؤتمر الشرعية ممثلة بشخصكم الكريم، ونواب رئيس المؤتمر، واللجنة العامة، والأمانة العامة.

كما نجدد العهد لله وللوطن ولتنظيمنا الرائد، بأننا في هيئات المؤتمر سنظل صامدين في خندق الوطن والوحدة، ومؤيدين ومباركين لأي إجراءات أو قرارات حازمة تتخذونها للحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية، وحماية ثوابته، وتعزيز تماسك بنيانه الداخلي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

دمتم في رعاية الله وحفظه،،

إخوانكم/ رؤساء وأعضاء هيئات المؤتمر(البرلمانية - الشوروية - الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي)








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أهلي صنعاء يحتفي بالعيد الوطني الـ36
أخبار: هنأت أبو راس.. فروع المؤتمر بأمريكا: لا استقرار لليمن إلا بوحدته
رياضة: لانس يعتلي عرش كأس فرنسا
أخبار: رؤساء فروع المؤتمر يجددون الدفاع عن وحدة الوطن والتنظيم
عربي ودولي: 3111 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
فنون ومنوعات: “الجاموس دونالد ترامب”!
اقتصاد: الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية
اقتصاد: أسهم أوروبا تغلق عند أعلى مستوى
أخبار: حزب البعث: الوحدة محطة تاريخية مفصلية ونجدد التمسك بالثوابت الوطنية
أخبار: تمديد التسجيل للمقاعد المجانية في الجامعات
أخبار: بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين
قضايا وآراء: الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة مقبل العامري
رياضة: التضامن ينهي الجولة الرابعة بانتصار
أخبار: الراعي: الوحدة مشروع حياة لليمنيين ولن تنجح محاولات تمزيق الوطن
أخبار: الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ36 للجمهورية اليمنية
أخبار: مجيديع يهنئ أبوراس ويؤكد وفاء المؤتمريين ودفاعهم عن الوحدة
أخبار: الوهباني يهنئ أبوراس ويشيد بمواقف المؤتمريين المدافع عن الوحدة
أخبار: القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة
عربي ودولي: ماذا قال حزب الله عن العقوبات الأمريكية؟
عربي ودولي: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
عربي ودولي: تحذير أممي من "مأساة شديدة" بفلسطين
أخبار: 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة
اقتصاد: الدولار يتراجع واليورو يستقر
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026