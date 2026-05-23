السبت, 23-مايو-2026 الساعة: 11:04 م - آخر تحديث: 11:01 م (01: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - بالعيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة، تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات

رؤساء فروع المؤتمر يجددون الدفاع عن وحدة الوطن والتنظيم

المؤتمرنت -
رؤساء فروع المؤتمر يجددون الدفاع عن وحدة الوطن والتنظيم
بالعيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة، تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، جاء فيها:

الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم

بإكبار وإعزاز تنظيمي ووطني، يشرفنا نحن رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بجامعات ومحافظات الجمهورية اليمنية، أن نرفع إليكم ومن خلالكم إلى كافة قواعد وأنصار تنظيمنا الرائد وجماهير شعبنا اليمني العظيم، أسمى وأصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الـ22 من مايو 1990م.

إننا ونحن نحتفي بهذا اليوم الأغر، نؤكد على الأهمية البالغة والتميز الفريد لمنجز الوحدة اليمنية المباركة، وما مثله لليمن واليمنيين من تحول تاريخي وسياسي واستراتيجي عميق، نقل البلد من عهود التشظي والصراعات الشطرية إلى فضاء الدولة الموحدة ذات السيادة والكرامة والمكانة، ليبقى هذا المنجز دائماً وأبداً التتويج الأسمى لنضالات وتضحيات الحركة الوطنية وثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.

وفي ظل الظروف الحساسة التي يمر بها وطننا، نجدد تأكيدنا المبدئي على ضرورة رص الصفوف ومواجهة كافة المؤامرات والمخططات والأجندات الخبيثة – الإقليمية منها والدولية – التي تستهدف إعادة تمزيق اليمن وتفتيت نسيجه الاجتماعي والجغرافي، ونؤمن بيقين لا يتزعزع أن قوة اليمانيين ومستقبلهم لا يكمن إلا في صون وحدتهم وثوابتهم الوطنية.

الأخ رئيس المؤتمر:
إن رؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات، وهم يستلهمون من هذه المناسبة معاني الصمود، يشيرون إلى تلك الدسائس البائسة والمؤامرات الممنهجة التي تستهدف النيل من وحدة المؤتمر الشعبي العام وتماسكه؛ وفي هذا السياق، فإننا نجدد اليوم مواقفنا الصارمة والرافضة لكل هذه المحاولات، وهي المواقف المبدئية التي تضمنتها بياناتنا الرسمية السابقة الصادرة عن فروع المحافظات والجامعات، والتي أكدت بوضوح لا يقبل التأويل ثبات وصمود المؤتمريين في ميادين العطاء والوفاء داخل الوطن.

ختاماً، نجدد لكم – الأخ الرئيس – وللقيادة التنظيمية والسياسية ممثلة باللجنة العامة والأمانة العامة، التفافنا المطلق والكامل وثباتنا خلف قيادتكم الحكيمة، حراساً أوفياء للمؤتمر ووحدته وتماسكه الداخلي، بما يمكنه من الاستمرار في أداء دوره الوطني والريادي في خدمة اليمن وأمنه واستقراره.

حفظ الله اليمن واحداً موحداً، والمؤتمر شامخاً ورائداً.

وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،

إخوانكم/ رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أهلي صنعاء يحتفي بالعيد الوطني الـ36
أخبار: هنأت أبو راس.. فروع المؤتمر بأمريكا: لا استقرار لليمن إلا بوحدته
رياضة: لانس يعتلي عرش كأس فرنسا
أخبار: هنأت أبو راس.. هيئات المؤتمر: الوحدة ستظل نبراساً يضيء لليمنيين الحياة
عربي ودولي: 3111 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
فنون ومنوعات: “الجاموس دونالد ترامب”!
اقتصاد: الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية
اقتصاد: أسهم أوروبا تغلق عند أعلى مستوى
أخبار: حزب البعث: الوحدة محطة تاريخية مفصلية ونجدد التمسك بالثوابت الوطنية
أخبار: تمديد التسجيل للمقاعد المجانية في الجامعات
أخبار: بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين
قضايا وآراء: الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة مقبل العامري
رياضة: التضامن ينهي الجولة الرابعة بانتصار
أخبار: الراعي: الوحدة مشروع حياة لليمنيين ولن تنجح محاولات تمزيق الوطن
أخبار: الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ36 للجمهورية اليمنية
أخبار: مجيديع يهنئ أبوراس ويؤكد وفاء المؤتمريين ودفاعهم عن الوحدة
أخبار: الوهباني يهنئ أبوراس ويشيد بمواقف المؤتمريين المدافع عن الوحدة
أخبار: القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة
عربي ودولي: ماذا قال حزب الله عن العقوبات الأمريكية؟
عربي ودولي: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
عربي ودولي: تحذير أممي من "مأساة شديدة" بفلسطين
أخبار: 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة
اقتصاد: الدولار يتراجع واليورو يستقر
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026