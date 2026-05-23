رؤساء فروع المؤتمر يجددون الدفاع عن وحدة الوطن والتنظيم

بالعيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة، تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات، جاء فيها:



الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم



بإكبار وإعزاز تنظيمي ووطني، يشرفنا نحن رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بجامعات ومحافظات الجمهورية اليمنية، أن نرفع إليكم ومن خلالكم إلى كافة قواعد وأنصار تنظيمنا الرائد وجماهير شعبنا اليمني العظيم، أسمى وأصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني الـ36 لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة في الـ22 من مايو 1990م.



إننا ونحن نحتفي بهذا اليوم الأغر، نؤكد على الأهمية البالغة والتميز الفريد لمنجز الوحدة اليمنية المباركة، وما مثله لليمن واليمنيين من تحول تاريخي وسياسي واستراتيجي عميق، نقل البلد من عهود التشظي والصراعات الشطرية إلى فضاء الدولة الموحدة ذات السيادة والكرامة والمكانة، ليبقى هذا المنجز دائماً وأبداً التتويج الأسمى لنضالات وتضحيات الحركة الوطنية وثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.



وفي ظل الظروف الحساسة التي يمر بها وطننا، نجدد تأكيدنا المبدئي على ضرورة رص الصفوف ومواجهة كافة المؤامرات والمخططات والأجندات الخبيثة – الإقليمية منها والدولية – التي تستهدف إعادة تمزيق اليمن وتفتيت نسيجه الاجتماعي والجغرافي، ونؤمن بيقين لا يتزعزع أن قوة اليمانيين ومستقبلهم لا يكمن إلا في صون وحدتهم وثوابتهم الوطنية.



الأخ رئيس المؤتمر:

إن رؤساء فروع المؤتمر في المحافظات والجامعات، وهم يستلهمون من هذه المناسبة معاني الصمود، يشيرون إلى تلك الدسائس البائسة والمؤامرات الممنهجة التي تستهدف النيل من وحدة المؤتمر الشعبي العام وتماسكه؛ وفي هذا السياق، فإننا نجدد اليوم مواقفنا الصارمة والرافضة لكل هذه المحاولات، وهي المواقف المبدئية التي تضمنتها بياناتنا الرسمية السابقة الصادرة عن فروع المحافظات والجامعات، والتي أكدت بوضوح لا يقبل التأويل ثبات وصمود المؤتمريين في ميادين العطاء والوفاء داخل الوطن.



ختاماً، نجدد لكم – الأخ الرئيس – وللقيادة التنظيمية والسياسية ممثلة باللجنة العامة والأمانة العامة، التفافنا المطلق والكامل وثباتنا خلف قيادتكم الحكيمة، حراساً أوفياء للمؤتمر ووحدته وتماسكه الداخلي، بما يمكنه من الاستمرار في أداء دوره الوطني والريادي في خدمة اليمن وأمنه واستقراره.



حفظ الله اليمن واحداً موحداً، والمؤتمر شامخاً ورائداً.



وتقبلوا فائق التحية والتقدير،،



إخوانكم/ رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات