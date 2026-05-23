السبت, 23-مايو-2026 الساعة: 11:05 م - آخر تحديث: 11:01 م (01: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من عدد من القيادات الحزبية والسياسية، بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م

قيادات حزبية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة وتشدد على الدفاع عنها

المؤتمرنت -
قيادات حزبية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة وتشدد على الدفاع عنها
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام، الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من عدد من القيادات الحزبية والسياسية، بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، عبّروا فيها عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدين مكانة الوحدة اليمنية باعتبارها منجزًا تاريخيًا وإرادة شعبية جسدت تطلعات اليمنيين في إنهاء التشطير وتعزيز وحدة الوطن وسيادته.

فقد تلقى رئيس المؤتمر برقية تهنئة من الأخ خالد جيوب الردفاني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير وعضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، رفع فيها باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد الحزب أسمى آيات التهاني لرئيس المؤتمر وقيادات وقواعد وحلفاء المؤتمر الشعبي العام، مؤكدًا أن الوحدة اليمنية مثلت الإرادة الحرة للشعب اليمني الرافض لكل أشكال التفرقة والتجزئة، مشيرًا إلى أن أبناء الشعب اليمني يواصلون اليوم الدفاع عن وحدتهم وسيادتهم في مواجهة مختلف المخططات والمؤامرات التي تستهدف الوطن.

كما تلقى برقية تهنئة من الشيخ محمد بن عبدالله غانم أبو غانم، الأمين العام المساعد للتنظيم السبتمبري الديمقراطي وعضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، أكد فيها أن الوحدة اليمنية كانت إنجازًا تاريخيًا تحقق بتضحيات أبناء اليمن، داعيًا إلى جمع الكلمة بين اليمنيين وتعزيز الشراكة الوطنية وتغليب المصلحة العليا للوطن، ومشددًا على أهمية التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها الجمهورية والوحدة وسيادة القانون، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لمواجهة التحديات الراهنة؛وأن بناء الدولة لا يتم بالإقصاء بل بالشراكة الوطنية الحقيقية التي تصون التعدد وتحمي الثوابت.

وتلقى رئيس المؤتمر كذلك برقية من الدكتور عبدالعزيز أحمد البكير، الأمين العام للحزب القومي الاجتماعي، عبّر فيها عن تهانيه بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين للوحدة اليمنية، مؤكدًا أن الثاني والعشرين من مايو لم يكن مجرد حدث سياسي عابر، بل محطة تاريخية وانتصارًا للمشروع الوطني والقومي، مشيدًا بالدور الوطني للمؤتمر الشعبي العام كشريك رئيسي في تحقيق الوحدة اليمنية، ومؤكدًا استمرار الوقوف إلى جانب القوى الوطنية في الدفاع عن الثوابت الوطنية ومواجهة مشاريع التمزيق والتجزئة.

كما تلقى برقية تهنئة من الأستاذ مختار ناجي علي يونس، الأمين العام لحزب الحوار الوطني، أكد فيها أن الوحدة اليمنية شكلت حدثًا تاريخيًا ومنجزًا وطنيًا شاركت في تحقيقه مختلف القوى والشخصيات الوطنية، مشيدًا بالدور الوطني للمؤتمر الشعبي العام وما تحقق خلال مسيرته من منجزات تنموية ووطنية، معتبرًا أن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل وفاءً لتضحيات اليمنيين وتمسكًا بالوحدة الوطنية باعتبارها مكسبًا تاريخيًا للشعب اليمني.

وعبّر مرسلو البرقيات عن تمنياتهم لرئيس المؤتمر الشعبي العام بموفور الصحة والعافية، وللوطن بتحقيق الأمن والاستقرار والخروج من حالة الانقسام، مؤكدين أهمية توحيد الصفوف وتعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: أهلي صنعاء يحتفي بالعيد الوطني الـ36
رياضة: لانس يعتلي عرش كأس فرنسا
أخبار: رؤساء فروع المؤتمر يجددون الدفاع عن وحدة الوطن والتنظيم
أخبار: هنأت أبو راس.. هيئات المؤتمر: الوحدة ستظل نبراساً يضيء لليمنيين الحياة
عربي ودولي: 3111 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
فنون ومنوعات: “الجاموس دونالد ترامب”!
اقتصاد: الذهب يتجه لتكبد خسارة أسبوعية
اقتصاد: أسهم أوروبا تغلق عند أعلى مستوى
أخبار: حزب البعث: الوحدة محطة تاريخية مفصلية ونجدد التمسك بالثوابت الوطنية
أخبار: تمديد التسجيل للمقاعد المجانية في الجامعات
أخبار: بدء صرف نصف معاش للمتقاعدين
قضايا وآراء: الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة مقبل العامري
رياضة: التضامن ينهي الجولة الرابعة بانتصار
أخبار: الراعي: الوحدة مشروع حياة لليمنيين ولن تنجح محاولات تمزيق الوطن
أخبار: الشريف يهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الـ36 للجمهورية اليمنية
أخبار: مجيديع يهنئ أبوراس ويؤكد وفاء المؤتمريين ودفاعهم عن الوحدة
أخبار: الوهباني يهنئ أبوراس ويشيد بمواقف المؤتمريين المدافع عن الوحدة
أخبار: القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة
عربي ودولي: ماذا قال حزب الله عن العقوبات الأمريكية؟
عربي ودولي: 8 آلاف مفقود منذ بدء الحرب في السودان
عربي ودولي: تحذير أممي من "مأساة شديدة" بفلسطين
أخبار: 125 ألف إصابة بالتهابات جلدية في غزة
اقتصاد: الدولار يتراجع واليورو يستقر
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026