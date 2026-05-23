صحة لبنان: 3123 شهيداً منذ مارس

المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3123 شهيداً و9506 مصابين، في حين أصيب 25 شخصاً من الطاقم الطبي في مستشفى حيرام

المؤتمرنت -
ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3123 شهيداً و9506 مصابين، في حين أصيب 25 شخصاً من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في مستشفى حيرام في قضاء صور بجروح مختلفة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، تسجيل 12 شهيداً و74 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم، إلى 3123 شهيداً و9506 مصابين.

كما أعلنت الوزارة، في بيان منفصل، إصابة 25 شخصاً من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري في مستشفى حيرام، الواقع في قضاء صور، بجروح مختلفة جراء غارات شنها العدو الإسرائيلي، بعد منتصف الليل، على محيطه المباشر، ما أدى إلى أضرار جسيمة فيه.

وأشار البيان إلى أن "هذه هي المرة الثانية خلال أقل من شهرين التي يتعرض فيها المستشفى لهذه المخاطر بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، والتي تشكل دليلاً إضافياً على خرق العدو الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المنشآت الصحية، وضربه عرض الحائط بكل القرارات ذات الصلة، وآخرها القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية الذي أكد حماية القطاع الصحي اللبناني".

وفي الأثناء، كثف الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على صور، دير قانون النهر، ياطر، الرفيد في البقاع الغربي، دبّين، يحمر الشقيف، كفرا، برج قلاوي، حبوش، المنطقة الواقعة بين برج الشمالي والبازورية، مجدل سلم، شقرا، الشبريحا، صير الغربية، النبطية، جبشيت، بلاط، البقبوق (صور)، دير كيفا، المنصوري، مليخ، تول، حومين الفوقا، فرون، المحمودية، الشهابية والغندورية.

كما استهدف الطيران المسيّر بلدات النبطية، النبطية الفوقا، برج رحال، كفرا، معروب، صديقين، زبدين، الشهابية والحوش.

في موازاة ذلك، تعرّضت بلدات عيتا الجبل، بيت ياحون، تبنين، زبقين، قبريخا، حاروف، المنصوري، يحمر الشقيف، المعلية، حبوش وجبشيت لقصف مدفعي.








