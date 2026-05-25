لبوزه يعزي بوفاة الشيخ سوار

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/عبدالله علي أحمد سوار ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشار نائب رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في خدمة المجتمع والوطن، والتزامه بمبادئ واهداف المؤتمر، وكذا حضوره السياسي والاجتماعي الفاعل، ومواقفه الوطنية المشرفه في كل المواحل.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجلي الفقيد الشيخ/ علي عبدالله علي احمد سوار، وعبدالسلام ، وإخوانهما، وكافة آل سوار، بمديرية كحلان الشرف محافظة حجة ، عبّر لبوزه باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.



مبتهلا إلى المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".