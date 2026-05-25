المؤتمر نت - هذا اليوم الوطني العظيم لم يكن ليتحقق في ليلة وضحاها - كما قد يعتقد شبابنا اليوم - بل كان مطلباً جماهيرياً ناضل من أجله اليمنيون

رئيس برلمانية المؤتمر: لن تكون وحدة الوطن والشعب سلعة في يد سماسرة التقسيم

رئيس برلمانية المؤتمر: لن تكون وحدة الوطن والشعب سلعة في يد سماسرة التقسيم
أكد الأستاذ عزام صلاح -رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، عضو اللجنة العامة- أن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية جاءت ثمرة لنضال طويل خاضه مناضلو الثورة اليمنية "26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر" ضد الإمامة الرجعية والاستعمار البغيض، الذين أكدوا واحدية التوجُّه والهدف، وصولاً لتحقيق الوحدة والانتصار لآمال وتطلعات الشعب اليمني الواحد، الذي ظل تَـوَّاقاً لرؤية هذا اليوم التاريخي واقعاً معيشاً وتدوينه في صفحات التاريخ بكل لغات العالم..

وأشار إلى أن هذا اليوم الوطني العظيم لم يكن ليتحقق في ليلة وضحاها - كما قد يعتقد شبابنا اليوم - بل كان مطلباً جماهيرياً ناضل من أجله اليمنيون عقوداً من الزمن، حتى جاءت اللحظة المنتظَرة في العام 1990م، لحظة رفع العَلَم اليمني الواحد وإنهاء كل صور التشطير، واستعادة اللُّحمة اليمنية بعد سنوات من الفُرقة والشتات..

ونقلت اسبوعية (الميثاق) عن صلاح قوله : اليوم ونحن نحتفي بالذكرى الـ36 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، نرى المؤامرات الخارجية التي تستهدف كينونتها تزداد في ظل تعاون بعض اليمنيين - للأسف - الذين يرون في الشتات والتقسيم فرصة استراتيجية لتحقيق أهدافهم بعيداً عن آمال وتطلعات الشعب، الرافضين التقسيم والمتمسكين بالوحدة، لما تمثّله لهم من حماية لهويتهم الجامعة، وثقافتهم الواحدة الراسخة والضاربة في أعماق التاريخ..

ونوَّه إلى أن الشعب اليمني سيُفشِل كل تلك المؤامرات بفضل وعيه وتَماسكه وإدراكه المغزى الحقيقي من ورائها؛ كما لن تكون وحدة الوطن والشعب سلعة في يد سماسرة التقسيم، وقد عبَّرت جماهير الشعب عن ذلك بوضوح لا سيما في المحافظات الجنوبية والشرقية، وأعلنت أن دُعاة الانفصال لا يمثّلون الشعب وإنما يمثّلون أنفسهم وتوجُّهاتهم، وكل مَنْ يوجّههم ويحرّضهم ويقودهم للإضرار بالوطن واليمنيين ونسيجهم الاجتماعي..

وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية أن خطاب الكراهية والأحقاد الذي يتبناه دُعاة الانفصال ويروّجون له بين اليمنيين هدفه تفتيت النسيج الاجتماعي، والتحريض على التمييز والعنف..
مؤكداً أن هذا الخطاب لن يزيد الشعب اليمني المؤمن بقضيته الوحدوية وهويته اليمنيه الواحدة إلا ثباتاً ورسوخاً ورفضاً لكل صور وأشكال التقسيم..

واختتم صلاح تصريحه بتوجيه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية للقيادة المؤتمرية ممثلةً بالشيخ صادق بن أمين أبو راس -رئيس المؤتمر- وإلى شعبنا العظيم في عموم محافظات الجمهورية..
وعاش الوطن واحداً موحَّداً.. وكل عام وأنتم بخير.








