أخبار
بعث الاخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدرالدين

رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بعيد الأضحى

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يهنئ السيد عبدالملك الحوثي بعيد الأضحى
بعث الاخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة الى السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بحلول عيد الأضحى المبارك 1447هجرية جاء فيها :
الأخ العزيز المجاهد السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي
قائد الثورة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني باسمي شخصياً ونيابةً عن إخوانكم في قيادة المؤتمر الشعبي العام وكافة أعضائه وأنصاره، أن أبعث إليكم وإلى إخوانكم في قيادة أنصار الله، أصدق التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هـ، سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم وعلى شعبنا اليمني والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
وإننا بهذه المناسبة الدينية الجليلة، نجدد مواقف المؤتمر الشعبي العام الثابتة في مواجهة العدوان والحصار والمخططات الرامية الى تمزيق وحدة اليمن ونؤكد على أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، بما يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته، ويعزز صمود شعبنا في مواجهة مختلف التحديات، مجددين موقفنا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، ورفض كل أشكال العدوان والحصار ومخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة.
كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد مناسبة خير وسلام ونصر ورحمة على شعبنا اليمني، وأن يوفق الجميع لما فيه خدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه في الأمن والاستقرار والعزة والكرامة.
أكرر لكم أطيب التهاني والتبريكات، متمنياً لكم موفور الصحة والعافية.
وتقبلوا خالص التحايا،،،
أخوكم
صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام








