القطاع النسوي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الأضحى المبارك

رفعت الامين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة الخطري برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابوراس بمناسبة عيد الأضحى المبارك جاء فيها :

الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام – حفظكم الله ورعاكم

يسرني ويسعدني باسمي شخصياً وباسم القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد محافظات الجمهورية، أن أرفع إلى مقامكم الكريم أسمى وأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للعام 1447هـ، ومن خلالكم إلى كافة قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبنا ووطنا الغالي بالأمن والاستقرار والنصر والسلام الشامل.

إننا في القطاع النسوي، ونحن نعيش أجواء هذه المناسبة المباركة، نجدد العهد بالوقوف الثابت خلف قيادتكم النضالية الحكيمة للمؤتمر الشعبي العام، ونؤكد تأييدنا المطلق والكامل لكافة الإجراءات والخطوات التي تتخذونها للحفاظ على وحدة المؤتمر الشعبي العام وتماسكه البنيوي والتنظيمي.

كما نؤكد في القطاع النسوي التزامنا الكامل ومباركتنا للمواقف الوطنية والتنظيمية الراسخة التي أعلن عنها مؤخراً في الاجتماع الموسع للجنة العامة والأمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر، مجددين التأكيد على جاهزية وحرص كل مؤتمريات اليمن على مواجهة وإحباط كافة محاولات استهداف المؤتمر الشعبي العام، أو السعي للنيل من دوره ومكانته الوطنية، مؤكدين أن المؤتمر سيبقى قوياً، عصياً على التمزيق، ومستنداً إلى وعي وقوة قواعده وتلاحم قيادته.

وكل عام وأنتم بألف خير..

فاطمة عبدالله الخطري

الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام