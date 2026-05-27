الأربعاء, 27-مايو-2026 الساعة: 10:46 ص - آخر تحديث: 10:43 ص (43: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
22 مَايُو 1990م يَوْمٌ خَالِدٌ عَظِيمٌ لِأَحْرَارِ اليَمَنِ فَحَسْبُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - رفع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس

الوهباني يهنئ أبوراس ويشيد بمواقف المؤتمريين المدافع عن الوحدة

المؤتمرنت -
الوهباني يهنئ أبوراس ويشيد بمواقف المؤتمريين المدافع عن الوحدة
رفع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1447هـ فيما يلي نصها:
الأخ المناضل / صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
تحية طيبة وبعد،
يطيب لي أن أرفع إليكم أصدق آيات التهاني وأجمل عبارات التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وعليكم موفور الصحة والعافية.
إن عيد الأضحى المبارك يأتي ليذكرنا بتضحيات الآباء والأجداد في سبيل المبادئ والقيم، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية التي تظل أهم وأثمن منجزات اليمنيين، حيث نجدد بهذه المناسبة العظيمة تأكيدنا على ضرورة الدفاع عنها بكل قوة، ومواجهة كل مخططات القوى المعادية التي تتآمر عليها وتحاول النيل منها بأساليب مختلفة، وهي المواقف التي عبر عنها المؤتمر الشعبي العام بوضوح في كل بياناته واخرها بيانه بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م .
كما نجدها مناسبة لنذكر بأهمية المواقف المؤتمرية الرافضة لكل المؤامرات التي تستهدف كيان المؤتمر ووجوده والتي عبرت عنها مواقف فروع المؤتمر في مختلف المحافظات والجامعات حيث أثبتت فروع المؤتمر في الميدان أنها السد المنيع أمام كل محاولات الاختراق والتفكيك، وأنها خير حارس للإرث النضالي والتاريخي لهذا التنظيم العريق،بالإضافة الى ما تضمنه الاجتماع الموسع الأخير من تأكيد على المبادئ الثابتة، فهذه المواقف المشرفة هي التي تحصن المؤتمر وتمكنه من اجتياز كل التحديات.
أجدد التهاني لكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا واليمن وقد تحقق النصر والعزة والمؤتمر الشعبي العام أكثر ثباتاً ورصانة تحت قيادتكم الحكيمة.
وكل عام وأنتم والوطن والمؤتمر الشعبي العام بخير.
أخوكم/ الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني
عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام
عضو المجلس السياسي الأعلى








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار والنفط
أخبار: صلاح: وحدة الوطن والشعب ليست سلعة في يد سماسرة التقسيم
أخبار: لبوزه يعزي بوفاة الشيخ سوار
أخبار: مجيديع يواسي آل القطريفي
أخبار: توقعات بهطول أمطار متفاوتة الغزارة
محافظات: تدشين حصاد محصول الأرز بحجة
أخبار: الأمانة العامة تدين تعطيل نيابة سقطرى إجراءات معاقبة المعتدي على مقر المؤتمر
أخبار: ابوراس يرأس اجتماعاً موسعاً للجنة العامة والأمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر
أخبار: الخارجية تحذّر هرجيسا من الارتماء في أحضان الكيان الصهيوني
أخبار: حرص برلماني على استكمال ملف صرف المرتبات وفتح المطارات
أخبار: مجيديع: الوحدة ضرورة استراتيجية لمستقبل اليمن
فنون ومنوعات: اعتقال 15 فناناً تركياً بسبب المخدرات
أخبار: الوهباني: الوحدة محروسة بوعي الجماهير وهويتهم اليمنية
أخبار: الشريف: بدون الوحدة ستبقى البلاد في دوامة مدمرة
علوم وتقنية: ساعة إضافية من النوم تغيّر النتائج!
قضايا وآراء: 22 مَايُو 1990م يَوْمٌ خَالِدٌ عَظِيمٌ لِأَحْرَارِ اليَمَنِ فَحَسْبُ
رياضة: بايرن بطل كأس ألمانيا للمرة الـ21
أخبار: صحة لبنان: 3123 شهيداً منذ مارس
رياضة: أهلي صنعاء يحتفي بالعيد الوطني الـ36
عربي ودولي: زلزال يضرب هذه الجزيرة
أخبار: صنعاء تحتفي بالعيد الوطني الـ36
عربي ودولي: منظمة الصحة تعتمد قرارين لصالح فلسطين
أخبار: قيادات حزبية تهنئ رئيس المؤتمر بعيد الوحدة وتشدد على الدفاع عنها
أخبار: هنأت أبو راس.. فروع المؤتمر بأمريكا: لا استقرار لليمن إلا بوحدته
رياضة: لانس يعتلي عرش كأس فرنسا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026