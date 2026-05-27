الوهباني يهنئ أبوراس ويشيد بمواقف المؤتمريين المدافع عن الوحدة

رفع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، عضو المجلس السياسي الأعلى الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1447هـ فيما يلي نصها:

الأخ المناضل / صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة وبعد،

يطيب لي أن أرفع إليكم أصدق آيات التهاني وأجمل عبارات التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وعليكم موفور الصحة والعافية.

إن عيد الأضحى المبارك يأتي ليذكرنا بتضحيات الآباء والأجداد في سبيل المبادئ والقيم، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية التي تظل أهم وأثمن منجزات اليمنيين، حيث نجدد بهذه المناسبة العظيمة تأكيدنا على ضرورة الدفاع عنها بكل قوة، ومواجهة كل مخططات القوى المعادية التي تتآمر عليها وتحاول النيل منها بأساليب مختلفة، وهي المواقف التي عبر عنها المؤتمر الشعبي العام بوضوح في كل بياناته واخرها بيانه بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م .

كما نجدها مناسبة لنذكر بأهمية المواقف المؤتمرية الرافضة لكل المؤامرات التي تستهدف كيان المؤتمر ووجوده والتي عبرت عنها مواقف فروع المؤتمر في مختلف المحافظات والجامعات حيث أثبتت فروع المؤتمر في الميدان أنها السد المنيع أمام كل محاولات الاختراق والتفكيك، وأنها خير حارس للإرث النضالي والتاريخي لهذا التنظيم العريق،بالإضافة الى ما تضمنه الاجتماع الموسع الأخير من تأكيد على المبادئ الثابتة، فهذه المواقف المشرفة هي التي تحصن المؤتمر وتمكنه من اجتياز كل التحديات.

أجدد التهاني لكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا واليمن وقد تحقق النصر والعزة والمؤتمر الشعبي العام أكثر ثباتاً ورصانة تحت قيادتكم الحكيمة.

وكل عام وأنتم والوطن والمؤتمر الشعبي العام بخير.

أخوكم/ الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني

عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

عضو المجلس السياسي الأعلى