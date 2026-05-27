أخبار
المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

هنأ ابوراس بعيد الأضحى ..مجيديع يؤكد على مواقف المؤتمر الثابتة تجاه وحدة اليمن

المؤتمرنت -
هنأ ابوراس بعيد الأضحى ..مجيديع يؤكد على مواقف المؤتمر الثابتة تجاه وحدة اليمن
رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1447هـ، إلى الأخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، فيما يلي نصها:
الأخ/ صادق بن أمين أبو راس – رئيس المؤتمر الشعبي العام – الأكرم
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للعام 1447هـ، يسعدني ويشرفني أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات، ومن خلالكم إلى كافة قيادات وقواعد وأنصار المؤتمر الشعبي العام، وجماهير شعبنا اليمني العظيم، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الجليلة على وطننا وأمتنا بالخير واليُمن والبركات.
إننا وإذ نستلهم من هذا العيد قيم التضحية والصمود، نؤكد مجدداً على ثبات مواقف المؤتمر الشعبي العام الوطنية والتنظيمية، وهي المواقف المبدئية التي تجلت بوضوح في بيان المؤتمر بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية، والتي جدد التأكيد عليها الاجتماع الموسع للجنة العامة والأمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر، وفي مقدمتها الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة اليمنية، كما نؤكد على وحدة وتماسك المؤتمر الشعبي العام ومؤسساته القيادية وقواعده التنظيمية في مواجهة كل محاولات الاستهداف، أو السعي للنيل من دوره الوطني الرائد أو شق صفه.
ختاماً، نسأل الله العلي القدير أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم في قيادة المؤتمر نحو تحقيق تطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار والسيادة.
أخوكم/ الشيخ/ عبدالله أحمد مجيديع
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية








