الشريف يهنىء ابوراس بعيد الأضحى ويؤكد على مواجهة محاولات استهداف المؤتمر

رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية تهنئة إلى الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هـ، جاء فيها:

الأخ المناضل/ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام – المحترم

يطيب لي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هـ أن أرفع إليكم أصدق التهاني وأطيب التبريكات، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبنا اليمني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

إن هذه المناسبة المباركة تمثل محطة إيمانية عظيمة نستحضر فيها قيم التضحية والتسامح والتكاتف ووحدة الصف، وهي القيم التي يحتاجها وطننا اليوم أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات وتعزيز التلاحم الوطني.

وإننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة، نؤكد اعتزازنا بالمواقف الوطنية والتنظيمية الثابتة التي عبر عنها المؤتمر الشعبي العام في الاجتماع الموسع للجنة العامة والأمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات، والتي أكدت التمسك بالثوابت الوطنية والدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته والحفاظ على وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي، والتصدي لكل المحاولات والأجندات التي تستهدف النيل من المؤتمر الشعبي العام أو التشكيك بدوره الوطني والنضالي الذي ظل حاضراً في مختلف المراحل والظروف.

أجدد لكم التهاني بهذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يعيدها وقد تحقق لشعبنا اليمني الأمن والاستقرار والسلام والنصر.

أخوكم/ الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف

الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية