السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الأضحى

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي جاء فيها :

سْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال اللَّه تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

صدق الله العظيم

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. 🕋

الأخ الشيخ / صادق أمين أبورأس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:

يطيب لي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن أتوجه إليكم، وإلى كافة أبناء شعبنا اليمني المسلم العزيز، وإلى أُمَّتنا الإسلامية جمعاء، بأطيب التهاني وأزكى التبريكات.

نسأل الله العلي العظيم أن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم وعلى شعبنا اليمني بالخير والنصر واليُمن والبركات، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.

كل عام وأنتم بخير.

أخوكم / عبدالملك بدرالدين الحوثي

9 ذو الحجة 1447هـ

