الدكتور لبوزة يهنئ أبو راس بعيد الأضحى ويؤكد أهمية تعزيز وحدة الصف الوطني والتنظيمي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر المناضل الاخ / صادق أمين أبو راس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هـ، عبّر فيها عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة.



وجاء في البرقية:



الأخ المناضل / صادق أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



يسرني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن أبعث إليكم ومن خلالكم إلى قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر وحلفائه، أصدق التهاني وأطيب الأمنيات، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعبنا اليمني الكريم والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والخير والبركات.



إن عيد الأضحى بما يحمله من معانٍ إيمانية ووطنية سامية، يجسد قيم الوفاء والتضحية والصبر والثبات، وهي القيم التي ظل المؤتمر الشعبي العام حاضرًا في التعبير عنها والدفاع من خلالها عن مصالح الوطن وثوابته ووحدته الوطنية في مختلف المراحل والمنعطفات.



وإننا في هذه المناسبة المباركة نؤكد أهمية التمسك بالنهج الوطني الجامع الذي تأسس عليه المؤتمر الشعبي العام، باعتباره إطارًا سياسيًا وطنيًا حمل هموم اليمنيين وعبر عن تطلعاتهم، وظل صمام أمان في مواجهة مشاريع التمزق والتشظي ومحاولات استهداف الهوية الوطنية الجامعة.



كما نثمّن جهودكم وحرصكم المستمر على الحفاظ على وحدة المؤتمر الشعبي العام وتماسكه التنظيمي، وتعزيز حضوره الوطني والسياسي بما يلبي تطلعات قواعده وجماهيره في مختلف المحافظات، ويخدم قضايا الوطن العليا في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب مزيدًا من الحكمة ووحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية.



نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العيد مناسبة خير وسلام، وأن يمنّ على اليمن بالأمن والاستقرار ولمّ الشمل، وأن يحفظ وطننا من كل التحديات والمخاطر.



وكل عام وأنتم بخير.

أخوكم فريق ركن دكتور/ قاسم لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام