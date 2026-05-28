العدلة يهنئ ابوراس بعيد الأضحى ويشيد بجهوده في الحفاظ على وحدة الصف



رفع عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية بالموتمر عبده مهدي العدلة برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ / صادق بن أمين أبورأس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هـ، جاء فيها:

الأخ المناضل / صادق بن أمين أبورأس

رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم

يسرني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن أرفع إليكم أصدق آيات التهاني وأطيب التبريكات، ومتمنياً لكم موفور الصحة والعافية، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم وعلى شعبنا اليمني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

وإننا إذ نغتنم هذه المناسبة المباركة، لنثمن جهودكم الوطنية ومواقفكم الثابتة في الحفاظ على وحدة الصف الوطني والدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله، والحرص الدائم على ترسيخ قيم المبادئ الوطنية التي تجمع أبناء الوطن في مواجهة التحديات المختلفة.



نسأل الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة وقد تحقق لشعبنا اليمني العزيز ما يتطلع إليه من أمن واستقرار وسلام في ظل وحدته العظيمة، وأن يديم عليكم موفور الصحة والعافية في خدمة الوطن العظيم.



وكل عام وأنتم بخير.

أخوكم / عبده مهدي العدلة

عضو اللجنة العامة

رئيس الدائرة السياسية

