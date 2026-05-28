صلاح يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الأضحى ويأمل استلهام قيمه لتوحيد الصف

رفع رئيس الهيئة البرلمانية وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عضو مجلس النواب عزام عبدالله صلاح برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر المناضل الأخ / صادق أمين أبو راس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هـ، جاء فيها:

الأخ المناضل / صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني، ونيابة عن إخوانكم قيادة وأعضاء الهيئة البرلمانية للمؤتمر، أن أبعث إليكم وإلى قيادات المؤتمر والأمانة العامة واللجنة الدائمة وكافة منتسبي المؤتمر الشعبي العام بأحر التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

نسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة عليكم بموفور الصحة والعافية، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات، وأن تكون أضاحينا وتضرعنا في هذه الأيام المباركة سبباً في رفع البلاء وتحقيق الأمن والاستقرار لبلادنا الحبيبة.

إن القيم التي يرمز لها عيد الأضحى المبارك والمتمثلة في التسليم والصبر والتضحية والفداء، نستلهم منها اليوم ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الصف وتعزيز روح التضامن والإخوة والتسامح وتجاوز كل ما يعترض مسيرة وطننا من صعاب وأزمات.

داعياً المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد فاتحة خير وبداية جديدة للعمل الجاد، وأن يتحقق لشعبنا العظيم الخير والتنمية والأمن والسلام، وأن يعيد هذه المناسبة عليكم ومؤتمرنا وشعبنا وأمتنا الإسلامية وقد تحقق النصر وعلت كلمة اليمن في كل ربوع الوطن الكبير.

وكل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك،،،

مع قبول خالص تحياتنا،،،،

أخوكم

عزام عبدالله صلاح

رئيس الهيئة البرلمانية - عضو اللجنة العامة للمؤتمر

عضو مجلس النواب

