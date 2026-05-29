فروع الموتمر تهنىء ابوراس وتجدد رفضها مواقفها استهداف التنظيم

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، برقيات تهان من رؤوسا فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، 1447هـ.

وعبر رؤساء الفروع في برقياتهم ونيابة عن قيادات وأعضاء وقواعد المؤتمر عن تهانيهم لرئيس المؤتمر بهذه المناسبة سائلين الله ان يعيده على اليمن والأمة العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وأكدت البرقيات على تمسكها بالوحدة الوطنية ورفضها أي مؤامرات تستهدفها معتبرة انها منجز يخص كل اليمنيين وتستمد مشروعيتها وشرعيتها من دستور الجمهورية اليمنية الذي استفتى عليه الشعب اليمني، ومن الاتفاقيات التي قامت عليها الجمهورية اليمنية.

كما جددت برقيات رؤساء الفروع المواقف المشرفة التي تضمنتها بياناتهم في وقت سابق من رفض مطلق لكل محاولات استهداف المؤتمر والنيل من كيانه ووجوده، مشيدين بما تضمنته كلمة رئيس المؤتمر في الاجتماع الأخير من توجيهات سديدة ورؤية واضحة لمستقبل المؤتمر والوطن، مؤكدين أننا على العهد والوعد، سائرون على الدرب الذي رسمتموه، ثابتون على المبادئ المؤتمرية التي ارسيت منذ تأسيسه