فروع المؤتمر بامريكا تهنئ أبو راس بعيد الأضحى

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس برقيات تهانٍ من رؤساء وقيادات وأعضاء فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية عبروا فيها عن عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لرئيس المؤتمر ولقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هـ وهي المناسبة الدينية العظيمة التي تجسد معاني الوحدة والتسامح والتلاحم والإخاء.

وأشادت فروع المؤتمر بالمواقف الوطنية الثابتة للمؤتمر الشعبي العام وقيادته السياسية والتنظيمية في الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله، ورفض كافة المشاريع والأجندات التي تستهدف الوطن أو تسعى إلى تمزيقه والنيل من هويته الوطنية ووحدته المباركة التي مثلت وستظل الضمانة الحقيقية لأمن اليمن واستقراره.

وأكدت فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة تمسكها الكامل بوحدة المؤتمر الشعبي العام التنظيمية، ورفضها القاطع لأي مشاريع أو محاولات تستهدف تمزيق المؤتمر ،كما ثمّنت ما تضمنته كلمة رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس في الاجتماع الموسع الأخير الذي ضم اللجنة العامة والأمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات، من مضامين وطنية وتنظيمية أكدت أهمية وحدة الصف المؤتمري، ومواصلة التصدي للحملات والأجندات المشبوهة التي تستهدف الوطن أو المؤتمر الشعبي العام.

وجدّدت فروع المؤتمر الشعبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية التأكيد على التفافها الكامل خلف قيادة المؤتمر برئاسة الأخ صادق بن أمين أبو راس، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى الحفاظ على وحدة المؤتمر وتعزيز حضوره الوطني ومواصلة أداء رسالته تجاه الوطن والشعب.