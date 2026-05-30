إعلاميو المؤتمر يؤكدون الالتزام بموجهات العمل الوطني والتنظيمي

رفعت قيادات وهيئات وأعضاء قطاع الإعلام بالمؤتمر الشعبي العام برقيات تهانٍ إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبوراس، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1447هـ.

وعبّرت قيادات الدائرة الإعلامية ،والمركز الإعلامي ،وقناة "اليمن اليوم" ،وصحيفة "الميثاق" وموقع "المؤتمرنت" وكافة الوسائل الإعلامية المؤتمرية، عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لرئيس المؤتمر، ومن خلاله إلى نوابه والأمين العام وأعضاء اللجنة العامة والأمانة العامة وكافة المؤتمريين والمؤتمريات، بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تجسد معاني الإخاء والتسامح والتكافل ووحدة الصف، وتجسد القيم الإيمانية والوطنية الجامعة التي يحتاجها الوطن في هذه المرحلة الاستثنائية.

وثمّنت قيادات إعلام المؤتمر المواقف الوطنية والقومية الثابتة للمؤتمر الشعبي العام تجاه منجز الوحدة اليمنية المباركة التي تحققت في الثاني والعشرين من مايو 1990م، باعتبارها أعظم المنجزات الوطنية لشعبنا اليمني، مؤكدةً التمسك بما ورد في بيان المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين للجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة، وما تضمّنه من تأكيد على صون الوحدة والدفاع عنها ورفض كافة المشاريع الهادفة إلى تمزيق الوطن أو النيل من ثوابته الوطنية.

كما أشادت قيادات إعلام المؤتمر بالمواقف المشرفة للمؤتمر الشعبي العام تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال وانتزاع كامل حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، باعتبار القضية الفلسطينية قضية الأمة المركزية الأولى.

وأكدت القيادات الإعلامية المؤتمرية اعتزازها بالمواقف المسؤولة التي عبّرت عنها فروع المؤتمر الشعبي العام في المحافظات والجامعات، وكافة المؤتمريين والمؤتمريات، في مواجهة محاولات استهداف المؤتمر والنيل من وحدته وتماسكه التنظيمي، مشيدةً بروح الاصطفاف التنظيمي والوعي الوطني الذي أظهره أبناء المؤتمر في مختلف الساحات التنظيمية والإعلامية.

كما ثمّنت ما تضمنته كلمة رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبوراس في الاجتماع الموسع الذي ضم اللجنة العامة والأمانة العامة ورؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات والجامعات، معتبرةً ما ورد فيها من مواقف وتوجيهات وطنية وتنظيمية بمثابة موجهات أساسية تسترشد بها وسائل الإعلام المؤتمرية في أداء واجباتها الوطنية والتنظيمية، وتعزيز وحدة الصف الوطني والمؤتمري، ومواجهة وكشف الأجندات المشبوهة التي تستهدف الوطن أو المؤتمر الشعبي العام وفضحها أمام الرأي العام.

وجدّدت قيادات وهيئات وأعضاء قطاع الإعلام بالمؤتمر الشعبي العام العهد بالوفاء للمؤتمر وقيادته السياسية والتنظيمية، والاستمرار في أداء رسالتهم الإعلامية الوطنية دفاعاً عن وحدة اليمن وسيادته واستقلاله، وتجسيداً لثوابت المؤتمر ومواقفه الوطنية والقومية.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعبنا اليمني والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق لليمن الأمن والاستقرار والسلام، والنصر للشعب الفلسطيني المقاوم.

