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نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ فيصل القطيبي ويشيد بمناقبه

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة البرلماني السابق والتربوي القدير الشيخ/ فيصل محمود حسن القطيبي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى جوار ربه يومنا هذا في العاصمة المصرية القاهرة إثر مرض عضال، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي والتربوي وخدمة الوطن.



وأشاد نائب رئيس المؤتمر، في البرقية التي بعثها إلى أولاد الفقيد العقيد/ أمين فيصل محمود، وميثاق فيصل محمود، وإلى شقيقيه الشيخ/ فارس محمود حسن، والشيخ/ عبدالحكيم محمود حسن، وإلى كافة أفراد أسرته وآل القطيب خاصة، وأهالي لخرم، وأبناء ردفان عامة بمحافظة لحج، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والتنظيمية وإسهاماته المشهودة في خدمة الوطن، سواء خلال عمله في البرلمان حين كان عضواً في مجلس النواب السابق عن الدائرة (76) بمديرية ردفان محافظة لحج، أو خلال عمله وزيراً سابقاً للدولة، أو في آخر منصب شغله وهو عضوية مجلس الشورى، ناهيك عن خدماته في مجال التربية والتعليم. كما كان له إسهامات تنظيمية في الدفع بتطوير العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر الشعبي العام، وما تحلى به من إخلاص وتفانٍ في أداء مهامه ومسؤولياته المختلفة، مؤكداً أن الوطن خسر برحيله شخصية وطنية واجتماعية بارزة كان لها حضورها وإسهاماتها المتميزة في مختلف المواقع التي شغلها.



وعبر الدكتور قاسم لبوزة باسمه شخصياً، ونيابةً عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام كافة، عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.