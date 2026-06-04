المؤتمرنت -

مركز الارصاد يحذر من امطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية ومتفرقة على المرتفعات الجبلية وأجواء حارة في السهول والمناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار رعدية على محافظات تعز وإب وذمار وريمة، وأمطار متفرقة على أجزاء من محافظات المحويت وحجة وعمران وغرب كل من صنعاء وصعدة خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وتُتوقع أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً حارة ورطبة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في السهول والمناطق الساحلية ما بين 37 - 43 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً على شرق خليج عدن والسواحل الشرقية وحول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها ما بين 15- 30 عقدة.



وفي المناطق الصحراوية من المحتمل أن تكون الأجواء صحوة وحارة إلى شديدة الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 38 - 45 درجة مئوية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



كذلك نبه من الطقس الحار والشديد الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية