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نائب رئيس المؤتمر يعزي في وفاة الشيخ علي محمد عسكر

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي محمد عسكر، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد الدكتور لبوزة في اليرقية التي بعثها إلى الأخ الشيخ عزيز حسين عسكر، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام، وإخوانه وكافة أفراد أسرة آل عسكر، بمديرية رازح محافظة صعدة،بمناقب الفقيد وأدواره الاجتماعية والوطنية، مؤكداً أنه كان من الشخصيات القبلية والاجتماعية المشهود لها بالحكمة والإصلاح.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن خالص التعازي وعظيم المواساة في هذا المصاب الأليم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.