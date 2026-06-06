الأربعاء, 10-يونيو-2026 الساعة: 09:26 ص - آخر تحديث: 08:02 م (02: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
22 مَايُو 1990م يَوْمٌ خَالِدٌ عَظِيمٌ لِأَحْرَارِ اليَمَنِ فَحَسْبُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
أخبار
المؤتمر نت - تحذير للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس

مركز الأرصاد يحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس

المؤتمرنت -
مركز الأرصاد يحذر المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس
توّقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواءً صحوة مع احتمال هطول أمطار رعدية على المرتفعات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيًا مع احتمال هطول أمطار رعدية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى على السهول والمناطق الساحلية ما بين "36 - 43 درجة مئوية"، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الصحراوية ما بين "37 - 45 درجة مئوية"، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للأتربة والرمال.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في الصحاري والسهول والمناطق الساحلية من الطقس الحار وشديد الحرارة، ناصحًا بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وحذّر مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية، كما حذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: دب متوحش يهدد مدينة بكاملها
مجتمع مدني: تغييرات يومية قد تسيطر على السكري
أخبار: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72,988
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
أخبار: المقاومة اللبنانية تستهدف قوة صهيونية
أخبار: المرور تُعلن تمديد فترة الإعفاءات
أخبار: أمانة العاصمة: ضبط مبيدات محظورة
إستطلاعات وتقارير: شباب الوحدة يردون على دُعاة الانفصال
أخبار: النواب يُبارك الرد على استهداف بيروت
علوم وتقنية: 6 أسباب شائعة لكثرة التبول ليلاً
قضايا وآراء: صيفُ مدينةِ عَدَن يونيو 2026م امتحانٌ صامِتٌ يُوقدُ في قلوبِ أبنائِها جمرَ الصَّبر
مجتمع مدني: لصحة قلبك... 5 أشياء لا تفعلها أبداً
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ الأحمدي
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,980
عربي ودولي: إيران توقف هجماتها ضد الكيان
أخبار: استهداف يافا المحتلة بدفعة صاروخية
أخبار: المقاومة اللبنانية تتصدى لطائرة صهيونية
علوم وتقنية: 10 أطعمة تعزز ترطيب الجسم
أخبار: 23 اقتحام صهيوني للأقصى خلال شهر
أخبار: النفط تعلن التزامها بـ"جبر الضرر"
أخبار: لبنان.. شهيد باستهداف دراجة نارية
فنون ومنوعات: كلب مشهور يتابعه 1.5 مليون شخص
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,961
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة القطيبي ويشيد بوطنيته
أخبار: إعلان جديد من وزارة الخدمة المدنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026