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المؤتمر نت - بعث عضو المجلس السياسي الأعلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح

بن حبتور يعزي بوفاة القطيبي ويشيد بوطنيته

المؤتمرنت -
بن حبتور يعزي بوفاة القطيبي ويشيد بوطنيته
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى فيصل محمود حسن القطيبي، عن عمر ناهز الـ 60 عاماً، قضى جّله في خدمة الوطن.

وأشاد عضو المجلس السياسي في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد أمين وميثاق، وشقيقيه فارس وعبدالحكيم وآل القطيبي كافة، بمواقف الفقيد الوطنية وأدواره الاجتماعية، منوها بالنهج الحكيم للراحل وإسهامه في مسار الانتصار لقضايا وطنه وحقه في الحرية والاستقلال والسيادة والتي توجها بمناهضة العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي.

ولفت إلى أن مواقف الفقيد الراسخة وجهوده الطيبة في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين اكسبة إحترام وتقدير الجميع.

وعبر نائب رئيس المؤتمر عن خالص العزاء والمواساة لنجلي وشقيقي الفقيد وذويه في مديرية ردفان بمحافظة أبين ورئيس وأعضاء مجلس الشورى بهذا المصاب، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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