المؤتمرنت -

لبنان.. شهيد باستهداف صهيوني دراجة نارية



استشهد مواطن لبناني، اليوم السبت، إثر غارة من طائرة مسيّرة معادية استهدفت دراجة نارية على طريق العباسية، فيما شن طيران العدو الإسرائيلي غارات على بلدات دير قانون والشهابية وصريفا ومعركة وجناتا وجويا في قضاء صور، وبلدة حاريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن مسيرة صهيونية استهدفت دراجة نارية على طريق عام العباسية بالقرب من مجموعة "ملاعب صالح" في قضاء صور، ما أدى إلى ارتقاء شهيد.



وذكرت الوكالة أن الطيران المسير شن غارة على بلدة دير قانون النهر، وغارة على بلدة معركة، وغارة أخرى على جويا، فيما شن الطيران الحربي المعادي غارات على بلدات الشهابية وصريفا وجناتا في قضاء صور، وأغار على بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل.



ومنذ الثاني من مارس الماضي، صعّد العدو الإسرائيلي، عدوانه الإجرامي على لبنان مستهدفاً البلدات والقرى والمدن اللبنانية والأعيان المدنية، ما أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى ونزوح نحو مليون ونصف مواطن لبناني.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ منتصف إبريل الماضي، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يرتكب خروقات يومية للاتفاق.

