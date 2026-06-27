السبت, 27-يونيو-2026 الساعة: 10:40 م - آخر تحديث: 10:28 م (28: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
النِّظامُ الرَّسميُّ العربيُّ امتدادٌ وجوديٌّ لمشروعِ الكيانِ وحارسُهُ الأمينُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم أمين عام اتحاد البرلمانيين اليمنيين محمد الغربي عمران وعددًا من أعضاء مجلس النواب السابقين

الراعي يلتقي أمين عام اتحاد البرلمانيين

المؤتمرنت -
الراعي يلتقي أمين عام اتحاد البرلمانيين
التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي اليوم أمين عام اتحاد البرلمانيين اليمنيين محمد الغربي عمران وعددًا من أعضاء مجلس النواب السابقين.

واطّلع الأخ يحيى علي الراعي خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس النواب محمد سوار، نشوان الصبري، خالد العنسي، عبده ردمان وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي، على جهود الاتحاد في الجوانب البرلمانية والاهتمام بدعم قضايا الوطن والأمة.

وأشاد رئيس مجلس النواب بدور أعضاء المجلس السابقين المرابطين في الوطن والصامدين في مواجهة العدوان والحصار وتداعياتهما، والذين فضلوا البقاء إلى جانب قضايا شعبهم ووطنهم في مواجهة الحرب العدوانية والحصار الظالم الذي استهدف الشعب اليمني انتقامًا من مواقفه الوطنية المشرفة في الدفاع عن السيادة اليمنية ودعم قضايا الأمة ورفض الإساءة للمقدسات الدينية.

وعبر عن اعتزاز بمواقف كل الأحرار في مواجهة العدوان والحصار وتداعياتهما على الشعب اليمني، معتبرًا مثل هذه اللقاءات فرصة لتعزيز وحدة الصف الوطني والتصدي للمؤامرات الخارجية التي تستهدف الوطن ومقدراته وكسر الحصار واستعادة الثروات الوطنية والسيادية المنهوبة وإعادة الاعتبار لكرامة الشعب اليمني وترسيخ مبدأ التحرر من الهيمنة والوصاية الخارجية.

وفي اللقاء، كّرم اتحاد البرلمانيين اليمنيين، رئيس مجلس النواب بدرع الاتحاد من الدرجة الأولى، تقديرًا لمواقفه الوطنية الشجاعة في دعم قضايا الوطن والأمة، والدور التشريعي والرقابي الذي يؤديه البرلمان في إيصال مظلومية الشعب اليمني ومعاناته إلى العالم ووفاءً لما يستحقه رئيس المجلس من تقدير إزاء جهوده وتعاونه وإسناده لزملائه في العمل البرلماني.

وعبر رئيس مجلس النواب عن سعادته بالتكريم الذي يُعدّ تكريمًا لكل برلماني حر صمد في وجه المؤامرات التي تعرض لها اليمن في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ وحياة الشعب اليمني.

ووجه الشكر والتقدير لأمين عام اتحاد البرلمانيين اليمنيين وأعضاء مجلس النواب السابقين على مبادرتهم في التكريم له ولزملائه أعضاء مجلس النواب، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

فيما أعرب أمين عام اتحاد البرلمانيين اليمنيين محمد الغربي عمران، عن شكره وتقديره لرئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب والأمانة العامة على دعمهم واهتمامهم بأعضاء المجلس السابقين.

وحيا مواقف مجلس النواب المعبرة عن آمال وتطلعات أبناء الشعب اليمني، مشيرًا إلى أن تكريم رئيس المجلس هو تكريم لكل أعضاء وموظفي المجلس والأمانة العامة تقديرًا لمواقفهم الوطنية.

بدوره أكد عضو مجلس النواب السابق أحمد العشاري، أن التكريم، يأتي وفاءً لدور رئيس وأعضاء مجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي وصمودهم خلال المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن ولا يصمد فيها إلا الرجال الأوفياء لوطنهم وأمتهم.

فيما أشار القاضي يحيى العنسي إلى أن التكريم أيضًا، يأتي تقديراً للمواقف الوطنية لرئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي في مسيرته البرلمانية الحافلة بالعطاء لخدمة الوطن والمواطن ودعمه لزملائه أعضاء مجلس النواب السابقين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 1430 قتيلاً في زلزالي كراكاس
مجتمع مدني: جفاف الفم والعينين.. إنذار لمرض خفي
علوم وتقنية: فصيلة دم ترفع خطر السكري 28%
فنون ومنوعات: أحمد السعدني يدخل القفص الذهبي
عربي ودولي: صواريخ الاحتلال تخطف سمع الغزيين
عربي ودولي: إسرائيل تحوّل العطش إلى أداة قتل بغزة
عربي ودولي: روسيا تسقط 175 مسيّرة أوكرانيّة
رياضة: فوز الأهلي والعروبة والسد بدوري اليمن
قضايا وآراء: النِّظامُ الرَّسميُّ العربيُّ امتدادٌ وجوديٌّ لمشروعِ الكيانِ وحارسُهُ الأمينُ
عربي ودولي: إصابات بعدوان صهيوني على غزة
علوم وتقنية: فوائد تناول الشمام للكوليسترول
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 73,051
رياضة: مصر ترافق بلجيكا إلى دور الـ32
رياضة: إسبانيا تتأهل مع الرأس الأخضر
عربي ودولي: أمريكا تقصف إيران.. والحرس الثوري يردّ
رياضة: العراق يودّع وفرنسا بالعلامة الكاملة
اقتصاد: الذهب ينزف للأسبوع الرابع
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على لبنان
عربي ودولي: ارتفاع قتلى زلزالي كراكاس إلى 920
اقتصاد: النفط يتراجع 2%
رياضة: الهلال يتجرع الهزيمة الرابعة
رياضة: أستراليا فى دور الـ32 مع أمريكا
رياضة: رسمياً.. هولندا أمام المغرب بالمونديال
رياضة: الإكوادور تفاجئ ألمانيا وتأهل كوت ديفوار
علوم وتقنية: سبب خفي يحرمك من النوم!
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026