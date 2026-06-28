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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة

توقعات بهطول أمطار وأجواء حارة

المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار وأجواء حارة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على محافظات تعز، وإب، والضالع، وريمة، والمحويت وحجة.

كما يتوقع هطول أمطار متفرقة على مناطق محدودة في محافظات ذمار، وصنعاء، وعمران، وصعدة ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وأجزاء من سهل تهامة.

وأشار المركز إلى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية والهضاب الداخلية.

ونبه المواطنين في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه أيضاً من الطقس الحار والشديد الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية والهضاب الداخلية ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.








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