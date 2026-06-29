المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي أحمد شايع بوفاة عمه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ أحمد ناصر شايع، عضو اللجنة العامة، عضو مجلس النواب، في وفاة عمه حزام محمد حسين شايع.



مشيداً في برقية العزاء التي بعث بها إلى أولاد الفقيد أحمد ويحيى وعلي وعبدالله وعبدالكريم حزام شايع، بمناقب الراحل الوطنية والاجتماعية، ومعبِّراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.



وابتهل رئيس المؤتمر إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.