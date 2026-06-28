الأربعاء, 01-يوليو-2026 الساعة: 04:32 ص - آخر تحديث: 02:26 ص (26: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُـنجَز العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
النِّظامُ الرَّسميُّ العربيُّ امتدادٌ وجوديٌّ لمشروعِ الكيانِ وحارسُهُ الأمينُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
اتفاق ترامب إيران.. يبدأ من لبنان
أحمد الزبيري
أبوراس وخطاب تثبيت الشرعية التنظيمية في مواجهة مشاريع التفكيك
توفيق عثمان الشرعبي
الوحدة اليمنية.. خَيار التاريخ ومشروع النجاة
قاسم محمد لبوزة*
​اليمن الكبير.. مَلحمة الكرامة في زمن التفتيت والولاءات العابرة
عبدالسلام الدباء*
المؤتمر أقوى من التفكيك
ماجد عبدالحميد
استعادة دور المؤتمر
بقلم حمود العلفي *
المؤتمر الشعبي العام: بين أصالة الانتماء وزيف الادعاء.
فاهم محمد الفضلي*
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
أخبار
المؤتمر نت - التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبدالواحد أبوراس، اليوم نائب مدير البرامج القُطري لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية كونستانتينوس بسيكاكو

نائب وزير الخارجية يشيد بدور "أطباء بلا حدود"

المؤتمرنت -
نائب وزير الخارجية يشيد بدور "أطباء بلا حدود"
التقى نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبدالواحد أبوراس، اليوم نائب مدير البرامج القُطري لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية كونستانتينوس بسيكاكو .

جرى خلال اللقاء الذي حضره رئيسة بعثة المنظمة باليمن آينور أبسيميتوفا، مناقشة مجالات التعاون بين اليمن والمنظمة وسبل تطويرها وتعزيزها.

وفي اللقاء، أشاد نائب وزير الخارجية بالدور الذي تضطلع به بعثة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية في اليمن في الجانب الإنساني والطبي.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود للتغلب على التحديات الراهنة التي يواجهها القطاع الصحي جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار والسياسات العدائية تجاه اليمن.

ولفت أبوراس إلى استعداد حكومة التغيير والبناء تقديم كافة التسهيلات اللازمة لبعثة منظمة أطباء بلا حدود السويسرية في اليمن والعاملين فيها وبما يمكنها من أداء مهامها الإنسانية على أكمل وجه.

فيما، استعرض نائب مدير البرامج القُطري ورئيسة منظمة أطباء بلاحدود السويسرية، الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في عدد من المحافظات.

وأكدا أن المنظمة ستستمر في تقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والصحي الممكن للشعب اليمني وبما يسهم في التخفيف معاناته الإنسانية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: وعكة صحية تُرجئ محاكمة فضل شاكر
علوم وتقنية: “الأنف” مرآة صحتك العقلية؟
مجتمع مدني: تأثير التفاح على مرضى الكوليسترول
فنون ومنوعات: نسرين طافش تعلن طلاقها
اقتصاد: النفط يتجه لأكبر خسارة فصلية
رياضة: النرويج تعبر كوت ديفوار لملاقاة البرازيل
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: مسؤول أممي: المعاناة هائلة في غزة
اقتصاد: أسهم أوروبا تغلق مرتفعة
عربي ودولي: ارتفاع شهداء غزة إلى 73066
محافظات: إتلاف 26 مليون "بريجابالين" بصعدة
رياضة: المغرب يقصي هولندا ويبلغ ثمن النهائي
رياضة: باراغواي تنهي حلم ألمانيا وتتأهل
عربي ودولي: 1719 قتيلاً حصيلة زلزالي فنزويلا
فنون ومنوعات: تيم حسن يعود إلى دمشق بـ"هلال رمضان"
علوم وتقنية: سببٌ خفي لمشاكل ارتفاع ضغط الدم
رياضة: البرازيل تصعق اليابان وتبلغ دور الـ16
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع النفط
أخبار: اليمن يجدّد تأكيده الوقوف إلى جانب فلسطين
عربي ودولي: الاحتلال يوسّع المنطقة العازلة وسط غزة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 65 طالباً بالثانوية العامة
اقتصاد: الدولار يتجه لأكبر أداء شهري منذ عام
أخبار: أبو راس: لن نقبل باستمرار العدوان
عربي ودولي: زلزال فنزويلا يخطف عائلة لاعب أرجنتيني
عربي ودولي: مقررة تدعو للتحقيق مع جنود صهاينة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026