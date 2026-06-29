المؤتمرنت -

نائب وزير الخارجية: لن نقبل باستمرار العدوان والحصار

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، اليوم مع الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان فرانشيسكو غالتيري والممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية جعفر حسين، ومستشار المنسق المقيم للأمم المتحدة عبد الناصر عوالي، استكمال مناقشة مستقبل العلاقة والتعاون مع الأمم المتحدة.



وفي اللقاء جدّد نائب وزير الخارجية، تأكيد حرص صنعاء على مواصلة الحوار مع الأمم المتحدة للوصول إلى حلول للإشكاليات القائمة بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويسهم في التخفيف من معاناته الإنسانية ويعيد الثقة بالمنظمة الدولية.



وأكد أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز التحديات وتعزيز التعاون، مشيرًا إلى أنه لولا العدوان والحصار المفروض على اليمن لما كان هناك حاجة للمساعدات الإنسانية.



وقال "إن الشعب اليمني يتطلع إلى اليوم الذي يحقق فيه الإكتفاء والإعتماد على موارده وإمكانياته الواعدة".



ولفت أبو راس إلى أن اليمن لن يقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي، وسيتحرك لتحقيق ذلك بكافة الوسائل المشروعة حتى تتحقق له الحرية الكاملة والاستقلال الناجز والعيش الكريم.



من جانبهم، أكد أعضاء الفريق الأممي، التزام الأمم المتحدة بمواصلة الحوار وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للشعب اليمني.