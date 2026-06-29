المؤتمرنت -

اليمن يجدّد تأكيده الوقوف إلى جانب فلسطين

جدّدت وزارة الخارجية والمغتربين تأكيد وقوف اليمن إلى جانب الفصائل الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة على طاولة المفاوضات بعد أن دافعت عنها ببسالة في الميدان.



وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها اليوم، أنها تتابع عن كثب سير المفاوضات الجارية في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق للنار في غزة.



واستنكرت استمرار كيان العدو الغاصب في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار يومياً وسعيه جاهداً لإفشاله وفرض واقع جديد على الأرض، مؤكدة أن استمرار الضغط على الجانب الفلسطيني يصب في خدمة العدو الإسرائيلي ويسهم في تحقيق أهدافه الخبيثة بقطاع غزة.



ونبّهت من أن استمرار الصلف الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية سيقود إلى انفجار الوضع في غزة والعودة إلى المربع الأول.



وطالبت وزارة الخارجية الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على كيان العدو الإسرائيلي للالتزام بالاتّفاق وتنفيذ المرحلة الأولى منه بجميع استحقاقاتها قبل المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية.



كما جددت الوزارة التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت إزاء قضية فلسطين، ووقوفها قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرداد كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.