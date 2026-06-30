المؤتمرنت -

الحر الشديد مستمر.. احذروا أشعّة الشمس!

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وطقساً حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية.



وذكر المركز في نشرته الجوية أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وريمة، والمحويت ، وجنوب حجة وعمران، ومرتفعات لحج، وأبين، وشبوة والمهرة.



وقد تهطل أمطار متفرقة على مناطق محدودة غرب كل من صعدة وصنعاء وحضرموت وجنوب البيضاء وأجزاء من سهل تهامة.



ويتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية .



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.



كما نبه من الطقس الحار والشديد الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترتى الظهيرة والعصر وبالإكثار من شرب السوائل.