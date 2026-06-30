المؤتمرنت -

"نتائج لا تُحمد عقباها".. صنعاء تحذّر النظام السعودي

عبر نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس عن استنكاره لما يقوم به النظام السعودي المجرم من جرائم بحق اليمنيين وآخرها ما تعرض له عدد من المسافرين والمغتربين من جرائم تقطع وحرابة ونهب للأموال واعتداء مسلح وممنهج في المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال السعودي من قبل الخونة ورخاص الأنفس وقطاع الطرق.



وأكد نائب وزير الخارجية أن عبث النظام السعودي وصل إلى أحط مستوى، محملّا النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الشنعاء وما سيترتب عليها من نتائج لا تحمد عقباها.



وأشار إلى أن جرائم النظام السعودي، هي إمتداد لجرائم الحرب التي يرتكبها بحق اليمن أرضاً وإنساناً منذ ما يزيد عن عقد من الزمن، مؤكداً أن اليمن لن يسمح باستمرار العدوان والحصار والاحتلال والمعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني.



واختتم أبو راس تصريحه بدعوة المغتربين اليمنيين إلى التواصل بوزارة الخارجية في صنعاء في حال تعرضهم لتقطع من قبل مرتزقة النظام السعودي وأدوات اللجنة الخاصة من رخاص الأنفس.