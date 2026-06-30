المؤتمرنت -

صحة لبنان: 4278 شهيداً منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 4 آلاف و278 شهيداً و12 ألفاً و196 جريحاً منذ 2 مارس الماضي.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنها أحصت 21 شهيداً خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس وحتى اليوم إلى 4278 شهيداً و12196 جريحاً.



وكان لبنان والكيان الإسرائيلي وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية، يتضمن ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تمهيدا لسلام دائم.