المؤتمرنت -

فرنسا إلى دور الـ16 بثلاثية في السويد

عبر منتخب فرنسا دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم 2026، بفوزه الصريح والسهل على السويد 3-0، الأربعاء، ليضرب موعداً مع باراغواي في دور الـ16 السبت في فيلادلفيا.



وسجل لفرنسا كيليان مبابي في الدقيقتين 45 و74، رافعاً رصيده إلى 6 أهداف في النسخة الحالية بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، و18 في مجموع مشاركاته، بفارق هدف أيضاً عن ميسي، فيما أضاف برادلي باركولا الثالث في الدقيقة 53.



وواصلت فرنسا انتصاراتها المتتالية في البطولة بعدما هزمت السنغال 3-1، والعراق 3-0، والنرويج 4-1.