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المكسيك تعبر الإكوادور إلى ثمن النهائي بأقوى دفاع في المونديال

حجز المنتخب المكسيكي بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المستحق على منتخب الإكوادور بهدفين دون رد، في مباراة فرض خلالها سيطرته منذ الشوط الأول وقدم أداءً أكد به أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة في البطولة.

وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل للمكسيك في الدقيقة 22 بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة متقنة، قبل أن يعزز راؤول خيمينيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 31 مستفيدًا من تمريرة حاسمة من كينيونيس، لينهي المنتخب المكسيكي الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب الإكوادوري العودة إلى المباراة، وصنع عدة فرص أبرزها كرة ارتدت من القائم، إلى جانب محاولات قادها مويسيس كايسيدو، لكن الدفاع المكسيكي وحارس مرماه واصلا تقديم أداء مميزًا، ليحافظا على نظافة الشباك حتى صافرة النهاية.

ويؤكد المنتخب المكسيكي من خلال أرقامه أنه من أقوى منتخبات البطولة حتى الآن، إذ يمتلك أفضل خط دفاع بعدما لم تستقبل شباكه أي هدف، كما يملك هجومًا فعالًا سجل ثمانية أهداف في مشواره بالمونديال.

وبهذا الانتصار، يتأهل المنتخب المكسيكي إلى ثمن النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة إنجلترا والكونغو الديمقراطية، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لمواصلة مشواره الناجح في كأس العالم.