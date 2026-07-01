المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الدكتور عبدالسلام دلاق

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور عبدالسلام محمد ناجي دلاق، عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بكلية الطب جامعة صنعاء، رئيس جامعة إبن النفيس للعلوم الطبية، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته للدكتور عبدالسلام دلاق وإخوانه وباقي أفراد الأسرة وآل دلاق كافة في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”..