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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هبوب رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى، وأجواء حارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية وهطول أمطار متفرقة

رياح قوية وأمطار وتحذير من حرٌّ شديد

المؤتمرنت -
رياح قوية وأمطار وتحذير من حرٌّ شديد
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هبوب رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى، وأجواء حارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هبوب رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى تصل سرعتها إلى 40 عقدة.

ويُتوقع أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية.

وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية وسهل تهامة.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

كما نبه من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية، ونصح بالإكثار من شرب المياه السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

ونبه المركز أيضاً المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من الصواعق والتواجد في مجاري السيول أو عبورها أثناء هطول الأمطار وبعدها.








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