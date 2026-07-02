المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء حسين المسوري ويشيد بمناقبه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة اللواء الركن حسين محمد المسوري، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن والشعب.



وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد محمد حسين محمد المسوري وإخوانه، بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية التي جسدها طوال مسيرة حياته الوطنية والنضالية وعمل بإخلاص في كل المناصب القيادية التي شغلها من بينها رئاسة هيئة الأركان العامة، وسفيراً لليمن في مصر، وأميناً لأمانة العاصمة صنعاء، وعضوية مجلس الشورى، والتي جسد فيها روح المسؤولية، وبذل كل جهده وطاقاته من أجل خدمة الوطن.



وأشار أبو راس، إلى أن الفقيد المسوري يُعد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام الألف في العام 1982م وعضو لجنته الدائمة، وأحد مناضلي ثورة 26 سبتمبر الخالدة، وأحد الشخصيات الوطنية التي حظيت باحترام وتقدير الجميع، مؤكداً أن رحيله خسارة كبيرة للمؤتمر بشكل خاص وللوطن بشكل عام.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل المسوري كافة بهذا المصاب، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".