المؤتمرنت -

صنعاء: إعلان مهم من المرور لمالكي المركبات

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور، عن عزمها تطبيق آلية جديدة تتيح لمالكي المركبات تجديد كروت الملكية "رخص التسيير" اختيارياً لمدد تتراوح بين "سنتين، أو ثلاث سنوات"، ابتداءً من مطلع أغسطس المقبل.



وأوضحت شرطة المرور في بيان، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى مصفوفة الخطة التطويرية المرورية، وفي إطار حزمة من المعالجات الهادفة تبسيط الإجراءات وتسهيل خدماتها للمواطنين، للتخفيف عليهم واختصار الوقت والجهد.



وأكدت أن الآلية الجديدة تمنح المواطنين مرونة في اختيار المدة الزمنية التي تناسبهم لتجديد وثائق مركباتهم، مؤكدة أنها ستقوم بإجراء الترتيبات الفنية والتقنية في الإدارات ومراكز الإصدار في مختلف المحافظات، لضمان بدء العمل بالنظام الجديد بسلاسة ويسر فور تدشينه.



وأشارت شرطة المرور إلى المضي في تنفيذ خطط التحديث والتطوير، والارتقاء بالأداء المروري، والعمل المستمر على أتمتة الخدمات وتبسيطها تلبيةً للمصلحة العامة ومراعاةً للظروف الراهنة للمواطنين.