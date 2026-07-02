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أخبار
المؤتمر نت - بعث عضو المجلس السياسي الأعلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى اللواء الركن حسين محمد المسوري

بن حبتور يعزّي بوفاة حسين المسوري

المؤتمرنت -
بن حبتور يعزّي بوفاة حسين المسوري
بعث عضو المجلس السياسي الأعلى نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو مجلس الشورى اللواء الركن حسين محمد المسوري، عن عمر ناهز 84 عاماً حفلت جلها بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشاد بن حبتور في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد محمد وعبد الله، وبقية أفراد الأسرة وذويه، بمناقب الراحل ومسيرته النضالية والعسكرية والقيادية.

ونوه بالسجل الوطني للراحل والأدوار المهمة التي قام بها خلال مسيرته المهنية والمناصب التي تقلّدها في المجالين العسكري والأمني وآخرها عضواً في مجلس الشورى.

وعبر الدكتور بن حبتور، عن بالغ العزاء وعميق المواساة لنجلي الراحل وأفراد الأسرة وآل المسوري كافة بهذا المصاب، مبتهلًا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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